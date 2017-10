¡¿Ovni o un meteorito?! Desconcierto en el cielo de Dubái

Hoy 14:21 -

Los residentes de Dubái, fueron testigos del paso de un objeto llameante por el cielo, que generó desconcierto sobre de qué se trataba. ¿Un ovni o un meteorito?, informó 'Daily Mail'.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron de compartir los videos dando testimonio de lo sucedido y tratando de aventurar la naturaleza del objeto. Mientras que la duda sobre de qué se trataba el objeto, fue respondida por el mundo científico.

"Al analizar el video me ha quedado claro de que se trató de escombros espaciales en caída que se estaban desintegrando en la atmósfera", lo afirmó el fundador del Grupo Astronómico de Dubái, Hasan Al Hariri, a los medios locales.

La entidad a precisado que los escombros pertenecían al carguero espacial ruso Progress MS-01.

La agencia RIA Novosti informa, en cambio, de que probablemente se trata del cohete portador ruso Soyuz 2.1a, que puso al carguero en órbita.

