Fue a bailar, conoció a un muchacho y terminó siendo princesa

Una joven estadounidense se acaba de convertir en princesa al casarse con el bisnieto de Haile Selassie I, último emperador de Etiopía, al que conoció hace 12 años en un club nocturno en Washington, Estados Unidos, informa 'The New York Times'.

En diciembre de 2005, Ariana Austin, que ahora tiene 33 años, disfrutaba de una velada en el club nocturno Pearl con una amiga cuando conoció a Joel Makonnen, de 35 años de edad.

"Les dije: 'Parecen una publicidad de Bombay Shapphire (una marca de ginebra)", recuerda el joven sobre cuáles fueron sus primeras palabras. "Ni cinco minutos después dije: 'Vas a ser mi novia', cuenta Joel. Lo que no reveló esa noche, fue que era en realidad el príncipe Yoel, bisnieto del último emperador etíope.

Hablaron toda la noche y la joven, que tenía 21 años, solo supo que él trabajaba como abogado.

Austin afirmó que la tradición que rodea a su nueva familia, cuyo linaje al parecer se remonta al rey bíblico Salomón, le fascina. "Son una herencia y una historia inmejorables. Combina el poder negro puro y la antigua tradición cristiana", concluyó la joven.

Los padres de Makonnen, el príncipe David Makonnen y la princesa Adey Imru Makonnen, nacieron en Roma (Italia) y se vieron obligados a vivir en el exilio tras el golpe de Estado comunista en Etiopía. Por ello, su hijo Joel creció en Suiza y Francia antes de llegar a Estados Unidos para terminar sus estudios de Derecho.

Heile Selassie I fue el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía y gobernó el país del África orienta durante 40 años hasta que fue derrocado en 1974.

