CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Octubre 2017
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.
Por El Liberal
19/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN JUEVES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA
MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
(CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 HACIA LO SALVAJE
00.30 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
22.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
23.00 EL MATADERO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.19 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD
09.06 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
10.38 BEOWULF. LA LEYENDA
12.50 GODZILLA (1998)
15.28 EL HIJO DE LA MÁSCARA
17.16 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
19.46 EL INFILTRADO
22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES
23.49 NACIDO PARA MATAR
01.40 LA GARGANTA DEL DIABLO
04.01 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
TCM
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF (TEMPORADA 2)
10.38 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
12.24 LA LLAMADA FATAL
14.24 LA HORA 25
16.50 KARATE KID
19.13 GANAR O MORIR
21.00 AL CAER LA NOCHE
22.46 RIESGO TOTAL
TNT
06.00 LA PROFESORA DE INGLÉS
07.29 SOLICITUD DE ADMISIÓN
09.21 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
11.02 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
14.01 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE
16.20 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
18.21 AVIONES
19.57 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN
DE LAS MÁQUINAS
22.00 EL MAESTRO
23.10 TIRADOR
01.30 CAZADOR DE SUEÑOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
SEASON 18
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
SEASON 18
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.55 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
13.25 THE EXPRESS. UN HÉROE QUE
MARCÓ LA HISTORIA
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5
17.00 HOUSE M.D., SEASON 5
18.00 ELEMENTARY, SEASON 5
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
SEASON 18
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
SEASON 18
21.00 ORGULLO Y PREJUICIO
23.35 MEMORIAS DE UNA GEISHA
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1
09.50 COMO UN DOMINGO,
COMO LA LLUVIA
12.00 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
14.10 SUPER SECRETO
16.05 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
18.00 BUENOS VECINOS
20.00 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
22.35 ZOOLANDER
24.30 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
A DÓNDE IR
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ Nº5870, Bº
ISLAS MALVINAS, FRENTE A
CIRCUNVALACIÓN SUR)
+VIERNES 20, A LAS 22.30, SHOW
DE CLAUDIO “NACHITO” AGÜERO, Y
TRIBUTO A LOS ÁNGELES NEGROS
CON RAÚL DÍAZ.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 20, A LAS 22, SE
REALIZARÁ LA PEÑA DEL NORTE.
ACTUARÁN BRUNO ARIAS,
“TURAYQUI”, “DELESTERO”, LUCAS
CÁCERES Y RODRI SALVATIERRA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 27, A LAS 21.30,
CONCIERTO DE SERGIO JUÁREZ.
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO
DE LOS CISNES”, CON EL BALLET
FOCHESATO.
+JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS
OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE
HOMENAJE”.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA BRUJA
SALGUERO PRESENTA SU NUEVO CD.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+VIERNES 20 A LAS 22,
“CONJURADOS”, AUTORES
SANTIAGUEÑOS PRESENTA 8 OBRAS
TEATRALES BREVES.
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL
MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC
Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL,
SE PRESENTARÁ PABLO MURATORE.
CINES
SUNSTAR
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
19/10 - 20/10 17:00 (Cast)
MÁS ALLÁ DE LA
MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
19/10 - 19:30 (Cast) 22:30 (Subt)
CONDORITO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 19/10
- 20/10 16:00 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
19/10 -17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
22:40 (Subt)
UN PAPA SINGULAR (2D):
COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
19/10 - 20/10 17:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
19/10 - 22:20 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
19/10 - 20/10 17:00 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
19/10 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
19/10 - 20/10 17:00 (Cast)
GEO TORMENTA (2D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
19/10- 21/10 - 19:30 (Subt)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
19/10 - 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELL. 2D 17:30- (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65