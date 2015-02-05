CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Octubre 2017

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS.

19/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN JUEVES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA

MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

(CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 HACIA LO SALVAJE

00.30 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

22.15 INTRATABLES


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

23.00 EL MATADERO


CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.19 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD

09.06 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

10.38 BEOWULF. LA LEYENDA

12.50 GODZILLA (1998)

15.28 EL HIJO DE LA MÁSCARA

17.16 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.46 EL INFILTRADO

22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES

23.49 NACIDO PARA MATAR

01.40 LA GARGANTA DEL DIABLO

04.01 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

TCM

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF (TEMPORADA 2)

10.38 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

12.24 LA LLAMADA FATAL

14.24 LA HORA 25

16.50 KARATE KID

19.13 GANAR O MORIR

21.00 AL CAER LA NOCHE

22.46 RIESGO TOTAL

TNT

06.00 LA PROFESORA DE INGLÉS

07.29 SOLICITUD DE ADMISIÓN

09.21 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

11.02 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

14.01 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE

16.20 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

18.21 AVIONES

19.57 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN

DE LAS MÁQUINAS

22.00 EL MAESTRO

23.10 TIRADOR

01.30 CAZADOR DE SUEÑOS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

SEASON 18

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

SEASON 18

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.55 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

13.25 THE EXPRESS. UN HÉROE QUE

MARCÓ LA HISTORIA

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5

17.00 HOUSE M.D., SEASON 5

18.00 ELEMENTARY, SEASON 5

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

SEASON 18

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

SEASON 18

21.00 ORGULLO Y PREJUICIO

23.35 MEMORIAS DE UNA GEISHA

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1

09.50 COMO UN DOMINGO,

COMO LA LLUVIA

12.00 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

14.10 SUPER SECRETO

16.05 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

18.00 BUENOS VECINOS

20.00 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

22.35 ZOOLANDER

24.30 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK


A DÓNDE IR

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ Nº5870, Bº

ISLAS MALVINAS, FRENTE A

CIRCUNVALACIÓN SUR)

+VIERNES 20, A LAS 22.30, SHOW

DE CLAUDIO “NACHITO” AGÜERO, Y

TRIBUTO A LOS ÁNGELES NEGROS

CON RAÚL DÍAZ.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 20, A LAS 22, SE

REALIZARÁ LA PEÑA DEL NORTE.

ACTUARÁN BRUNO ARIAS,

“TURAYQUI”, “DELESTERO”, LUCAS

CÁCERES Y RODRI SALVATIERRA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 27, A LAS 21.30,

CONCIERTO DE SERGIO JUÁREZ.

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO

DE LOS CISNES”, CON EL BALLET

FOCHESATO.

+JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS

OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE

HOMENAJE”.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA BRUJA

SALGUERO PRESENTA SU NUEVO CD.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+VIERNES 20 A LAS 22,

“CONJURADOS”, AUTORES

SANTIAGUEÑOS PRESENTA 8 OBRAS

TEATRALES BREVES.

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL

MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC

Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL,

SE PRESENTARÁ PABLO MURATORE.


CINES

SUNSTAR

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

19/10 - 20/10 17:00 (Cast)

MÁS ALLÁ DE LA

MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

19/10 - 19:30 (Cast) 22:30 (Subt)

CONDORITO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 19/10

- 20/10 16:00 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

19/10 -17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

22:40 (Subt)

UN PAPA SINGULAR (2D):

COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

19/10 - 20/10 17:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

19/10 - 22:20 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

19/10 - 20/10 17:00 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

19/10 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

19/10 - 20/10 17:00 (Cast)

GEO TORMENTA (2D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

19/10- 21/10 - 19:30 (Subt)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

19/10 - 22:10 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELL. 2D 17:30- (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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