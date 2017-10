FÚNEBRES | 19 de Octubre de 2017

19/10/2017 -

- Andrés Avelino Gutiérrez (La Banda)

- Lucrecia Ángela Buffa de Luna

- Silvia Rosa Lazarte

- Oscar Alderete (La Banda)

- Ramona Antonia Quiroga (Dpto. San Martín)

- David Osvaldo Campos

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Sus primos hermanos Leónidas, Susana y Stella Paz Basualdo y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día 17 en el cementerio Jardín del Sol a las 8.30 hs.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. José Humberto Dayub, su hermana Liliana y su sobrina Milagros sienten su partida con profundo dolor y ruegan por su descanso eterno.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Familia Dayub, Olga Rafaela Soria y su hijo Edgardo Enrique participan con profundo dolor el fallecimiento de Magui y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus hijos Luis Héctor Luna y Manuel Arturo Luna, hijas políticas, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Señor, la llamaste a tu presencia, concédele el descanso eterno". Su hermano Carlos Hugo Buffa, su esposa Fanny Ibáñez y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino Víctor Hugo Buffa, su esposa Silvia Palmisano y sus hijos Luciana y Antonella participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su sobrina Adriana Noemí Buffa, su esposo Antonio Stancampiano y sus hijos Fabricio, Florencia y Constantina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus sobrinos Osvaldo Ramón Buffa y Claudia Alejandra Buffa; su sobrina política Magalí Jozami de Buffa y sus sobrina nieta Melissa Buffa Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Que descanses en paz tía Nena.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. María Teresa Iglesias Fernández, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus queridos amigos Leticia y Manuel. Ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Marta Rivas Jordán, sus hijos Santiago, Lourdes, Alejandra y Facundo Mulki, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica, participan el fallecimiento de la Sra. madre de su asociado Dr. Luis Luna y abuela del Dr. Daniel Luna. Ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Laboratorio de Sanatorio San Roque: Dr. Jorge Lissi, Dra. Lilia B. de Lissi, Carmen Gracia, Haydée Coria, Noemí Perez, Susana Leguizamón y Virginia, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Luis H. Luna. Ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Personal de Red de Laboratorios Luna, acompañan al Dr. Luis H. Luna y Daniel Luna en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Con profunda tristeza participa su partida al Reino de los Cielos. Flia. Ibáñez de calle Alsina y Moreno.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Vicente Adolfo Serricci y sus hijos Mauro, Nahuel e Iván participan el fallecimiento de la Sra. madre de su querido amigo y compadre Manuel, acompañando a su esposa e hijos en tan difícil momento.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Jorge Fernando Lissi y flia., participa con dolor el fallecimiento de la madre de su socio, colega y amigo Lucho Luna. Ruegan oraciones en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Hetty Pacheco, Mirta Suaid, Alicia Werenitzky, María del Carmen Botteron, María Rosa y Osvaldo Luna Ocampo, Vicente Serricci y César Ruiz López participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Manuel y Leticia y acompañan con cariño a sus familiares rogando una oración en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sanatorio Central Banda, directivos, médicos y personal acompañan en el dolor a los doctores Luna Luis, Luna Daniel (h) y familia.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Socios, médicos y personal del Sanatorio San Roque S.R.L., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra Lucrecia Buffa de Luna. Se ruega una oración en su memoria.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Yo soy la sevidora del Señor, que se haga en mí según su Palabra"... " Y el Señor obró maravillas en Mí". Tu hermana en Cristo, Elsa Bussolini y sus hijas Marcela, Viviana, María Silvia y Carolina acompañan a su familia y con profundo dolor despiden su partida a la Casa del Padre.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Pbro. Mario Monge y la Comunidad Parroquial de Nuestra Señora de Sumampa, con gran congoja despiden a Lucrecia, generosa e incansable servidora durante varias décadas de vida parroquial. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, DAVID OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Su esposa Julia Fabiana Gerez, sus hijos Natalia, Vanesa, Lourdes, Milagros, Jazmín, Julieta, su padre Oscar y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10,00 hs. en el cementerio La Piedad. Cobertura Mutual 15 de Diciembre - Sindicato de Camioneros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

CAMPOS, DAVID OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. La Mutual 15 de Diciembre - Sindicato de Camioneros participan el fallecimiento del compañero con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria. Invitan a acompañar sus restos hoy 10 hs. en el Cementerio La Piedad.

CAMPOS, DAVID OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Directivos y personal de Expreso Lo Bruno SA. participa con dolor el fallecimiento de su empleado. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS, DAVID OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Sus compañeros de trabajo del Expreso Lo Bruno SA. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, DAVID OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. ¡Señor, lo llamaste a tu presencia, concédele el descanso eterno! Su amigo Goyo Gómez y familia participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que brille para él la luz que no tiene". La comunidad educativa, personal docente y maestranza del Jardín Nº 27 "Martha Salotti" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera, Luján. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus amigos Miguel Ángel Ibarra y Ana María Orieta participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de la muy querida Sra. Gene.

LAZARTE, SILVIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Sus hijos Mecha, Roberto, Hugo, Lidia, Fer, Marisa, Barraza, h. políticos Marcela, Silvia, Oscar, Monica, Álvaro, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11,00 hs. en el cementerio La Piedad. El cortejo partirá del Bº John Kennedy. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

LAZARTE, SILVIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. El personal directivo, docente, de maestranza y miembros de cooperadora de la Escuela Nº 764 Diego de Rojas participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la docente Marisa Barraza. Rogamos una oración en su memoria.

ORTIZ, LUIS ALBERTO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Por tu fuerza y valentía siempre serás mi héroe. Por protegerme de noche y de día siempre serás mi ángel guardián ; por los momento de alegría siempre serás mi amigo especial por ese amor tan grande que nos diste. Por tu ejemplo, apoyo y dedicación siempre serás el mejor. Te amamos padre. Sus hijos Carolina, Fátima, Martín, Facundo, Andrés, Lourdes participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo Mza. 27 Lote 2 Bº Ampliación Juan Díaz de Solís. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs en el cementerio La Piedad.

ORTIZ, LUIS ALBERTO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Sus hermanos Live, Chichi y Leandro, sus sobrinos Sole, Andrea, Chiqui, Ale, Cesar, Verónica, Hernán y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

ORTIZ, LUIS ALBERTO (Papi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus hermanos Libertad, Chichi, y Leandro Ortiz y sus respectivas familias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su madre Sara Daud, sus hermanos Marianela y Gustavo, sus hnos pol. Pipa y Pesy, sus sobrinos Álvaro, Agustín, Florencia, Aldana y Pilar participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su hermano Gustavo Pérez, su hermana política Pilar Salvatierra; sus queridas sobrinas Florencia, Aldana y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el descanso eterno de su alma. Elevamos una oración en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su hermana María Elena Pérez, su hermano político Rafael Martínez; sus queridos sobrinos Agustín, Álvaro y Romina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su tía Norma Romagnoli de Daud, sus hijos Silvia y Ernesto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su primo Ernesto Daud y sus hijos Ramiro, Constanza y Alejo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Querida prima fuiste un ser adorable, te llevaremos eternamente en nuestros corazones. Sus primos Silvia y Ernesto Daud, tus sobrinos Ramiro, Constanza y Alejo, te despedimos con inmenso amor.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su tía Martha Álvarez Goñi de Daud, tus primas Mily y Susana Daud con sus respectivas flias., participan con profundo dolor tu partida rogando al Señor nos conceda resignación a toda la flia., Que descanses en paz Estela.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus primos Luis Daud, su esposa Anabel Molinari, sus hijos Maria Fernanda y Javier, Mariano y Luciano, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus familiares.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su tía Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas flias., lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su tía Carmen Sanchez de Daud, y sus primos Juan, Susana y María del Carmen y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y piden a Dios por el descanso de su alma.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus primos María del Carmen Daud y Carlos Gozal, y sus sobrinos Juan y Francisco participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Estela y ruegan por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. María Cristina Paz de De Marco e hijos Anabel Lema de Paz e hijos, Normí Paz, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Hugo Marquetti y esposa, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Josefina Fantoni, participa su fallecimiento y acompaña a Gustavo y Pesy con cariño Rezando oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Oscar Gómez Infate, Maria Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamín, acompañan a sus queridos amigos Gustavo y Pesy en su dolor. Participan con pesar el fallecimiento de su hermana Estela. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Tu desconsolada madrina Nené de Dadu, ruega a Dios por tu eterno descanso, te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Hasta siempre mi querida Estelita.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Felicia Laura Álvarez, sus hijas Maria Laura y Cecilia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Centro de Ecografía Banda. Los profesionales y personal, participan con gran pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dra. Ana María Catella, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Ernesto Antenor Álvarez despide con pesar a su colega y amiga y acompaña con afecto a sus familiares.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Juan C. Llarrull y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de su colega y amiga Dra. Pérez, Estela Viviana. Que la paz sea con ella. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. ¡Prima querida ! Cuantos recuerdos de nuestra infancia, los años universitarios compartidos en Córdoba y luego en nuestro trabajo diario. Ruego que Jesús y Maria Santísima te reciban en sus Brazos. Perla Daud y flia.





PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Anabel de las Mercedes Lema, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Pety y Eduardo Cantos, sus hijos Diego, Mariana y Fernanda y nietos, acompañan con profundo dolor a sus familiares tan queridos y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. María Ester Jozami y Alejandro López Medus, participan con profundo dolor la partida de su querida amiga. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. José Luis Velázquez, Liliana Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros y Pilar con sus respectivas flias., lamentan participar la partida de su entrañable amiga. Estela Querida siempre estarás en nuestros corazones.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Abelardo Jorge Basbús e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su nombre.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA . (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Propietarios del Consorcio Edificio Independencia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su nombre.





PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Con mucho dolor despide a su amiga, Alva Pavón de Escontrela y sus hijos, Pablo y Bechi, Andrea y Guillermo, Fabiana y Andrés y Fernanda Escontrela.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Marta Chamas de Llapur y Graciela Llapur participan con profundo dolor el fallecinmiento de Estela y acompañan en este momento a su amiga Silvia Daud y demás familiares.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Directores, médicos y personal del Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Luis Milet y Elena Diaz Daviou participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Caminante no hagas ruido que nuestra amiga se ha dormido en los brazos de Dios. Tus ex compañeros y amigos de la Promoción 73 de la Escuela Normal Banda participan con profundo pesar su fallecimiento. Permanecerás en nuestros corazones. Junto a su flia. en el dolor.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Sebastián Paz, su esposa Florencia Garcia y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Con mucho dolor lamentan su partida al Reino de los Cielos de su amiga: Maria Esther Terán y flia. Ruegan por su eterno descanso.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su amigo Rubén Nacul y Gabi participan con dolor el fallecimiento de su amiga del alma. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Gerencia, Médicos y personal de Sanatorio Alberdi SRL. participa con profundo dolor su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma. Y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Diego Pavón, su esposa Paola Reichel, sus hijos Santiago, Josefina y Alonso participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan su fallecimiento.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Ismael Jiménez participa el fallecimiento de su colega.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Luis Orellana y flia. participan su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Facundo Pavón y Sra. Dra. Carolina Salamendi participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sociedad Santiagueña de Neurología y Neurocirugía participa el fallecimiento de su miembro titular y socia fundadora, Dra. Estela Pérez.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dra. Pérez Estela Liliana. Ruegan oraciones a su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Ing. José Guido Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Dra. Constanza Gigli y flia; Dra. Julieta Gigli y flia; y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Descansa en paz en los brazos del Señor Ester. Amigos de tu querido hermano: Gustavo, Pese y Ale, Ana Inés Ducca, Marcelo A. Cioccolani y sus hijos Matías, Mili y Pedro Gregorio. Elevan oraciones a su querida memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Ramona Herrera, participa con dolor su partida y ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Dr. Enrique Alcalde, Dra. Nora Ávalos, sus hijos María Noel Alcalde, Javier Rodini, Dra. María Victoria Alcalde y Mauro Janovich y Enrique Gabriel Alcalde, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Miguel Ángel Curioni y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga y colega Estela. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Raúl Andrés Urrere participa con dolor el fallecimiento de su vecina y amiga. Ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Estela Urrere, Anibal Pellegrini, sus hijos Mariana, Anibal y Carolina, participan con profundo pesar la partida de su amiga de siempre y acompañan fraternalmente en el dolor a sus familiares.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Alejandra Ríos; sus hijas Camila y Amira participan su fallecimiento y acompañan a Gustavo, Pesy y familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Walter José Salvatierra y flia; María Elina Salvatierra y flia, despiden con profundo dolor a su amiga Estela, excelente persona y profesional. Dios la recibe en su Gloraia por su eterno descanso y por la resignación de su familia. Elevamos nuestras oraciones.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Señor ya está ante ti dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin. C.P.N. Luis Vicente Azar e hijos, acompañan con profundo dolor la partida de la hermana de su amigo Gustavo. Ruegan una oración a su memoria

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Peli Jacobo, sus hijos Rafael, Jimena y Juan Cruz Anguio participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Estela y acompañan con mucho amor a sus hermanos Gustavo y Pesy y a toda la familia en este momento de tanto dolor.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada Dra. Estela Liliana Pérez. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES DE CONTRERAS, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Directorio y empleados de la Empresa Crisar SA. participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Sr. Julio Contreras en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, EMMA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Sus hijos China, Negro, Julia, Rubén, Dario, Aldo, Juani, Gladys, Noemí, Marcia y Valeria, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cement del Rosario. Casa de duelo Independencia S/v. Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Dra. Ana María Catella, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Ana María Vera Agüero de Bianchi e hijos, acompañan a los queridos amigos Dres. Marta, Pedro Contardi y flia. en estos momentos de mucho dolor. Ruegan oraciones en su memoria

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Mery Atias, sus hijos Agustin y Mariano Sarquiz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Lic. Natalia Oneto Vera y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia Arce = Contardi y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Ing. Carlos A. Oneto y Maria Angélica Vera de Oneto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia., en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN DE ARCE, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Marta y su familia en este triste momento.





CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Princesa, ahora vives entre ángeles y estrellas luminosas, amándonos y protegiéndonos. Que tu luz sigue iluminando nuestras vidas. Su mamá Julia. Sus papis Julia y Nicolás; tus tíos abuelos, tíos, primos y amigos invitan a la misa en la Pquia. Sto. Cristo a las 20 hs. con motivo de cumplirse cinco meses de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GALEANO DE ROJAS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/16|. "Gorda, te extrañamos todos los días, siempre estás en nuestros corazones, tu perfume, tus palabras siguen con nosotros. Te amamos Má. Su esposo Rosendo Rojas, sus hijos Ale, Fer y Carlitos; su yerno Joye, su nuera Ximena invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santa Lucía, al cumplirse un año de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Jesús Misericordioso recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus padres Hilda y Mateo, tu esposa Alicia, tus hijos Cristian, Marcos y Alejandro; hijas políticas Marianela y Vanesa; tus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al recordarse 2 años y siete meses de su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN DE IBÁÑEZ, MARÍA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/14|. Hace tres años de tu partida, nos dejó un dolor y un vacío en nuestros corazones, los cuales fueron reemplazados con tu recuerdo momentos inolvidables que nos mantienen vivos y todo tu amor desmedido y sin fronteras hacia nosotros. Sabemos que desde el Cielo nos cuidarás y serás por siempre luz que ilumine nuestras vidas. Tu esposo Carlos Alberto, tus hijos Carlos, Daniel, Silvina Teresita, Juan C., Graciela y sus nietos Danielito, Lucianita y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy jueves 19 a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Hoy hace 9 días que cerraste tus ojos, que tu corazón dejó de latir, duele mucho tu ausencia mi amor, aunque mis ojos no te puedan ver, ni mis manos tocarte siento que estás conmigo, tu imagen siempre presente a mi lado. Jamás morirás porque tu recuerdo se mantendrá vivo en mi vida. Te extraño mi amor. Tu esposa Mercedes Vieyra, su hijito Valentino Miguel, sus hijos de corazón Raquel Trejo y Benjamín Trejo; sus hermanos Piqui y familia; Malisa y familia invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Catedral las 20.30 hs. para rogar por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ, RAFAEL ALFONSO (Rafa) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. Su esposa Betty, sus hijos Silvana, Sergio y Rafael; hija política Silvina; nietos Camila, Mateo y Tadeo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 73 años de su natalicio. Elevan oraciones en su memoria.

SANTANA, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/09|. Querido hermano, eternamente vivirás en nuestros recuerdos, desde aquí pedimos al Señor por tu eterno descanso y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hermanos Roberto, Nélida, Haydée e Inés y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica con motivo de cumplirse 8 años de su fallecimiento.





ALDERETE, OSCAR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su esposa Ester Figueroa, hijos Oscar, Magalí y Fernando; hijos pol. Lía, Gustavo y Romina; nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALDERETE, OSCAR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus vecinos Agustín Carranza y Adela Salto de Carranza y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EMILIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Sus hijos Graciela, Rosa, Ramon, Pancho, Eva, h.politica Alicia, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 16,00 hs. en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

GONZÁLEZ, TOBÍAS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Rectoría, comunidad educativa, personal docente y maestranza de la Escuela Normal Sup. "Dr. José Benjamín Gorostiaga" participan con profundo dolor el fallecimiento de su alumno González Tobías. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Su esposa Manuela Cristina Molina, hijos, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

LENCINAS, ROLAN WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus hijos, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

LENCINAS, ROLAN WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su hermana Amanda Lencinas de Orisber, sus sobrinos Susana, Alfredo y Nancy Orisber y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia. Se ruega una oración a su memoria.

MARQUESANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su hermano Roberto Adolfo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

MARQUESANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su tía Valle Marquesano Vda. de Loyde y sus hijos Alicia, José, Dany, Rony, Mony, Adriana, Silvia y Cacho acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus primos Mirta, Delia, Víctor, Mari y Mechi Marquesano; Juan Pablo Accinelli, Rolando Loyde participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si nos prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Que brille para él la luz que no tiene fin". Tití Salomón y familia acompañan con profundo dolor a los familiares del amigo Jorge.

MARQUESANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Miguel Ángel Curioni y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Jorge y ruegan oraciones por él y por su familia.

MARQUESANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Profesionales del CIM (inluyendo a todos), acompañan a su esposa por la pérdida irreparable. Ruegan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Los compañeros de trabajo del CIM, acompañan a Selva y Sofía Acosta, en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.





BENAC, ENRIQUE ALEJANDRO (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/14|."Querido Papito: Es dificil describir en unas lineas lo que sentimos porque ya no estás en cuerpo entre nosotros, pero tu espiritu está presente. Te sentimos en nuestros corazones y vivirá por siempre en ellos. Y así será eternamente. Tu esposa Nena, tus hijos Mirta, Kito, Susana y Roxana, tu hija política Adriana, tus nietos Emmanuel, Mily, Nahiely, Luis Guillermo e Iván, invitan a la misa que se realizará el 19/10/17 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

CASTIÑEIRA CARMEN ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Su esposo Luciano, su hijo José Luis, su hija política Marcela, sus nietos Agustín y Santi, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

JAIMEZ, FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/05|. Sus hijos: Tito, Gladys, Omar; Jorge y Richard, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol al cumplirse 12 años de su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA DE MANESTAR, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. "Que Dios lo tenga en su Gloria, " ¡Descansa en paz Magui querida! .Al cumplir el 1º mes de su fallecimiento su esposo Marcelo Manestar "Coco", su hijo Marcelo, su nieta Nadia y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey.

LEIVA, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Hoy hace un mes que no estás con nosotros, imaginamos que estás de viaje, pero sabemos que estás en la Casa del Señor. Que descanses en paz hermana. Su hermano Roberto, Lidia, Robertito, Adriana y demás familiares invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento, a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia Cristo Rey.

MEDINA, DIONISIO ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/16|. Dionisio: Vivirás eternamente en el recuerdo de tus seres queridos. Tu esposa María Magdalena García, tus hijos, hijas políticas, nietos y demás familiares invitan a la misa con motivo de cumplir 1 año de su fallecimiento, a realizarse en la Capilla de Nta Sra de Pompeya, a las 20 hs. Se ruega una oración a su memoria.





ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su hermana Teresa, sus sobrinos Martha, Juan José, Rubén, Coty, Nancy, Sonia, Veco y sus respectivas familias agradecen a los sacerdotes Julián Cueva y Alberto Villaseñor Jiménez por su apoyo espiritual; a los doctores Rosa Funes de Barci, Edmundo Mondén, Raúl Cejas, Bioq. Dr. Ricardo Neme, Francisco García Piazza y Farmacia Irigoyen, a quiénes la han contenido durante muchos años con cariño y dedicación y a todos los amigos que nos acompañaron en los tristes momentos que nos tocó vivir, e invitamos a la misa que se realizará en la iglesia Santiago Apóstol, hoy a las 20 hs., al cumplirse un mes de su fallecimiento. ¡Que Dios los bendiga!





ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Querida hermana: hoy como el primer día me duele mucho tu partida. Te extraño hermana. Extraño tu sonrisa, "tus palabras", tus gestos, que solo yo los entendería. Estoy rodeada de la familia, pero me siento sola y triste. Hoy no te tengo para tocarte acariciarte... pero sé que Dios me hará comprender y acepar que estás en el lugar de los elegidos. Entonces alcanzaré la resignación para poder recordarte con alegría y optimismo, cada día de mi vida.

MOUKARZEL, LUIS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 19/10/03|. Al cumplirse 14 años de su fallecimiento. Su esposa Marta Herrera, sus hijos Mercedes, Fernando, Luis, Matilde, sus nietos Máximo, Mariano, María Pía, lo recuerdan con amor y elevan oraciones en su memoria.





