Fotos EXPECTATIVAS. "Para un jugador profesional, no hay nada más lindo que jugar un clásico de local", dijo "Tinto".

19/10/2017 -

Con Instituto y Salta Básket clasificados a octavos de final del Súper 20, el grupo B reserva un cupo directo más. Y será para Olímpico o Quimsa, que mañana se verán las caras en el Vicente Rosales, desde las 22. El que pierda, quedará condenado a jugar el repechaje con Atenas. Otro condimento más para este apasionante clásico santiagueño que tendrá en Damián Tintorelli a uno de sus protagonistas.

"Está bueno que en este momento nos toque un clásico y en nuestra casa. Sabemos que el apoyo que nos va a brindar nuestra gente es un condimento extra. En estos momentos no venimos muy finos, hemos perdido los últimos partidos y más que nada creo que hemos pagado el equipo nuevo que se ha formado, por lo cual nos falta un poquito rodar y entrenamiento. También hemos sacado cosas muy buenas, no nos ha tocado ganar pero el equipo va encontrando su forma a medida que pasa el tiempo", arrancó diciendo el pívot del Negro bandeño, en diálogo con EL LIBERAL.

Los dos están obligados a ganar, pero "Tinto" no cree que la presión la tenga su equipo, por el simple hecho de ser local. "No sé si llamarlo presión, sé que necesitamos ganar para no entrar en el repechaje, pero más que presión creo que tendremos un apoyo de la gente que se va a hacer sentir contra el equipo rival. Y nos va a ayudar mucho, nos va a dar fuerza, ganas, a pesar de que eso nunca nos faltó", explicó.

"La opción de ganar la tenemos nosotros, está en nosotros y vamos a dejar todo en la cancha como para ganar y quedarnos con el clásico. Por la gente y por nosotros también, para que nos dé un plus de confianza y el equipo vaya para adelante", completó.

El juninense jugó mucho tiempo en Quimsa, pero ahora se siente cómodo en Olímpico y agradeció el apoyo de la gente.

"La sensación es la misma de todo clásico. Estoy con ganas de jugarlo, con mucha adrenalina y ganas de ganarlo. La gente me trata muy bien, siempre apoyando y haciendo que uno se sienta bien y dando confianza como para que uno pueda ganar. Me hace sentir muy bien y muy contento el apoyo dentro y fuera de la cancha", concluyó el juninense.