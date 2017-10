Medina: "Será un partido muy duro"

Fotos CONFIANZA El arquero Alejandro Medina se esperanza en poder sumar los tres puntos en su visita al Deportivo Riestra, rival directo por la permanencia.

19/10/2017 -

Mitre se presentará mañana en cancha de Estudiantes de Caseros para disputar el partido postergado de la primera fecha del torneo de la Primera B Nacional, ante Deportivo Riestra y su arquero, Alejandro Medina aseguró que irán con el único propósito de sumar los tres puntos.

Además, el ex Atlanta se mostró confiado en poder hacerlo teniendo en cuenta que su equipo sumó puntos cada vez que jugó en condición de visitante.

"Será un partido muy duro. Nos vamos a encontrar con un equipo que está entre el milagro de poder salvarse o estar de paso por la categoría por la sanción que recibieron al ascender, pero en los partidos que jugaron lo hicieron muy relajados, sin ningún tipo de presión y eso lo llevó a conseguir resultados positivos", comenzó diciendo el arquero en su charla con EL LIBERAL, una vez finalizada la práctica matutina.

Para poder lograr el objetivo primario, Medina aseguró que deben golpear primero y no como viene ocurriendo en los juegos anteriores.

"Nosotros sabemos que tenemos nuestras armas y no debemos dejar que nos golpeen como nos viene pasando en los últimos partidos para después reaccionar. Así que trataremos de marcar primero para que el partido no se haga cuesta arriba. Buscaremos ganar para no estar mirando el promedio".

Pero a su vez, se mostró confiado por los buenos resultados obtenidos en condición de visitante.

"Cada vez que salimos de casa nos tocó sumar. Para nosotros eso es importante porque no nos volvimos con las manos vacías. Lástima el partido contra Chicago que merecíamos un poco más, pero lo conseguimos ante un rival importante que se armó para ascender".

Para este partido, Sialle volverá a contar con la presencia de Ramiro Fergonzi, "un jugador importante", como lo definió Medina.

"Ramiro (Fergonzi) es un jugador importante que le da al equipo una dinámica parecida a lo que puede aportar la "Bestia" (David Romero) en cuanto a la velocidad. Ramiro es un jugador que conoce esta categoría muy bien, sabe cómo jugar este tipo de partidos".

En cuanto a las claves para poder ganarlo, dijo conocer al rival y que deberían tener cuidado con las pelotas paradas por el buen juego aéreo que emplea.

"Sabemos que tiene gente alta que va bien de arriba. Hay que estar atento a eso", cerró Medina.

En cuanto a lo deportivo, el ingreso de Fergonzi en lugar del lesionado David Romero será la única variante. El once inicial será Medina; Joel Sacks, Tomassini, Moisés y Benítez; Bottino, Juan Alessandroni, Franco Ferrari y Pérez Guedes; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi.