Empleados de Newell's siguen sin cobrar el sueldo

19/10/2017 -

Los empleados de Newell’s Old Boys siguen sin percibir sus haberes del mes de septiembre. La semana pasada, les abonaron la mitad del sueldo del período de agosto y había una promesa de pagarles el viernes pasado que finalmente no se cumplió, aseguraron trabajadores del club. No se descartan medidas de fuerza. La crisis económica que padece la entidad persiste en el tiempo porque siempre es el mismo problema. Para tratar de acomodar la situación financiera, el juez Fabián Bellizia aplicó una medida cautelar solicitando la apertura de una cuenta corriente en el Banco de Rosario y transferir luego las cuentas sueldos de los jugadores y empleados. Medida apelada.