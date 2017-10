Spinosa ratificó que Cvitanich es intransferible

Fotos POSTURA. El titular del Taladro cerró el capítulo con el Millonario.

19/10/2017 -

El presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, insistió que para el Taladro el delantero Darío Cvitanich "es instransferible" y que el coqueteo con el posible traspaso a River "es un tema terminado".

"Para nosotros está terminado. River estaba interesado y Banfield no negoció. A River le explicamos que era instransferible", detalló Spinosa.

El titular de Banfield, en una entrevista con TyC Sports, contó que solo se reunió con la dirigencia de River para "decirle en la cara que el jugador es instransferible".

Consultado sobre la molestia que confió Cvitanich haber sentido por sus declaraciones, Spinosa bajó el tono al señalar que lo entendió y que solo quiso "ser respetuoso con los periodistas, pero es un tema aclarado".

Además, valoró la actitud del delantero, a quien elogió por su comportamiento pese a la tentación que podía significar jugar una semifinal de Copa Libertadores con River.

"La verdad es que Darío entendió las razones del club, se comportó muy bien", señaló.

No obstante, el delantero indicó que no le gustó la forma en que se manejó el presidente y que esperaba tener una charla con él.

"No hizo falta, pero me hubiese gustado que se hubiese dado esa charla. No se produjo porque así lo decidió él. Por eso fue mi molestia, no por el rechazo a River sino por la forma de manejarse. Me parece que fue bastante desprolijo, pero nunca me voy a meter en la decisión del club".