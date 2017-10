Indagaron a Fernández por presunta falta de rendición de cuentas

19/10/2017 -

El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández fue indagado en una causa que investiga supuestas irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y rechazó los cargos en el Juzgado Federal de Claudio Bonadio.

El ex funcionario se presentó en Comodoro Py 2002 y habló durante su indagatoria para explicar de qué se trató ese programa, cuestionar a los denunciantes y rechazar irregularidades, explicaron fuentes judiciales.

En la causa también están acusados otros dos ex jefes de Gabinete del kirchnerismo, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

En la causa se investigan supuestas irregularidades en el uso de 600 millones de pesos del programa y están citados a indagatoria otros once imputados, entre ex asesores técnicos y ex secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Según se indica desde la investigación, habría falta de rendición de cuentas sobre el dinero enviado a municipios y tampoco se encontraron constancias de construcción de las plantas para tratar residuos sólidos, en base a un muestreo de 120 proyectos realizados.