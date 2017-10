Lawn Tennis Rojo y Blanco adelantan la fecha del hockey local

Fotos JUEGO Las chicas del Santiago Lawn Tennis jugarán hoy en casa

19/10/2017 -

La Federación Santiagueña de Hockey sobre césped y pista decidió adelantar para hoy la disputa de una nueva fecha del Campeonato Anual 2017 denominado "Tarjeta Sol". Se trata del choque que animarán a las 18.30 en la cancha del Santiago Lawn Tennis Club entre los equipos del parque Aguirre en Séptima División.

El desarrollo del partido entre el equipo Blanco y Rojo se producirá a partir de las 18.30. En tanto que el resto de la jornada competitiva se desarrollará este sábado.

Este es el cronograma previsto. A las 8.10, en 7ª división, SLTC Blanco ante CACC; 9.20, en 7ª, SLTC Rojo vs. Old Lions RC Azul; 10.30, en 6ª, Old Lions RC Rojo vs. SLTC Blanco; 11.40, en 6ª, Green Sun vs. SLTC Rojo; 14, en 1ª Damas, SLTC "A" vs. C. Clodomira HC; 15.30, Intermedia, SEC Naranja vs. Old Lions RC Rojo; 16.40, en Intermedia, SLTC vs. Caer; 17.50, en Intermedia, SEHC vs. Lugus HC "B"; 19, Sel. Damas Sub 21 ante rival por designar; 20.30, Sel. Caballeros Sub 21 ante rival por designar.

En tanto que la fecha también se jugará este sábado en la cancha de Old Lions, con interesantes encuentros y en varias categorías.