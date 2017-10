Cayó preso un "boletero" por vejar a su hijastra entre los 14 y 18 años

Fotos PROCEDIMIENTO. El chofer se encuentra privado de la libertad y la Fiscalía debe nutrirse de pruebas científicas.

Durante cuatro años, un "boletero" habría abusado de su hijastra adolescente y el fin de sus tropelías se precipitó por una descompensación escolar.

Según la causa que instruye la fiscal Carla León, la historia se gestó en el departamento Sarmiento.

La involuntaria protagonista sería una adolescente que hoy tiene 18 años.

Señaló que desde los 14 su padrastro comenzó a tratarla muy diferente.

"Primero, empezó a manosearme. Lo sacaba y volvía. A los 15 se metió en mi pieza y lo corrí. A los 16 volvió y me abusó porque no había nadie en casa", dijo.

Cada una de las presuntas calamidades ayer fueron descriptas por León en audiencia presidida por la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen.

En la investigación se añadió que para el entorno, la sobreprotección del sujeto era propia del cariño de todo "padre".

Sin embargo, nada más alejado de la realidad: "El 15, me llevaba en el auto. Quiso manosearme de nuevo. Como lo empujé, aceleró y me he golpeado", habría agregado la menor.

La bajó y ella intentó seguir con su rutina. Sin embargo, al día siguiente se descompensó en la escuela y terminó confiándoles su desdicha a las maestras.

Éstas llamaron a la madre y la pusieron al tanto de la vida oculta del hombre, con quien ella tiene otros tres hijos "fruto" de la relación de más de una década.

Sin perder tiempo, la mujer radicó la denuncia y el "boletero" cayó detenido por presunto "abuso sexual con acceso carnal agavado por la convivencia y el rol de tutor".

En la víspera, la Fiscalía pidió a la magistrada la conversión de aprehensión en detencion.

Tal cual, Danielsen dio luz verde al criterio fiscal, muy a pesar de la negativa de la defensa.

Ahora, León deberá avanzar a un nivel mayor en el proceso: nutrirse de pruebas científicas que confirmen las sospechas.

Habrá pericias psicológicas y psiquiátricas, exámenes médicos y un informe socioambiental.

La defensa no se quedará con los brazos cruzados. Jura y perjura que nada de lo dicho por la menor se asemeja a la verdad y que el 15 viajaban en el coche dos personas más.

Como garantiza que el conductor no hizo nada reprochable, ofrecerá de testigos a esos pasajeros.

León tiene casi un mes para apuntalar al caso en bases sólidas, o bien se precipitará con la libertad.