La cantidad de puestos de trabajadores asalariados creció 0,6% en el segundo trimestre

Fotos PORCENTAJE. Un 15% del total de empleos son puestos de trabajo asalariados y hay 5 millones sin registrar.

19/10/2017 -

La cantidad de puestos de trabajo asalariado subió 0,6% al término del segundo trimestre de este año en comparación a igual período del 2016, al sumar 20.053.000 empleos, informó el Indec.

El organismo dio cuenta que, de ese total de algo más de 20 millones, 15,27 millones son puestos de trabajo asalariado, 10,6 millones registrados y 4.412.000 sin registrar, mientras que el Indec dio cuenta de otros 4.864.000 millones no asalariados.

Los sectores con mayor proporción de empleo no registrado resultaron Empleo domestico, y los relacionados con explotaciones agropecuarias.

El Indec dio a conocer, por primera vez, la "cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra", que constituye ‘una estimación más completa de la generación del ingreso’ al incluir en las estimaciones a los asalariados del sector público, a los registrados y no registrados y a los no asalariados, a partir de la disponibilidad de la información del Gobierno y de la Encuesta Permanente de Hogares. En cuanto a puestos de trabajo, el asalariado registrado aumentó 0,8% entre el segundo trimestre de este año y abril-junio del 2016, el no registrado 0,4% y el no asalariado subió 0,5%.