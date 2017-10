Magalí Mora reveló que sufrió violencia de género

19/10/2017 -

Magalí Mora (25) habitualmente es noticia por sus picantes declaraciones íntimas y sus fotos subidas de tono en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, la modelo se refirió con seriedad a un tema sensible como la violencia de género y confesó que fue víctima de esta problemática que afecta a tantas mujeres en la Argentina.

La modelo contó en diálogo con el ciclo radial El Show del Espectáculo que sufrió violencia de género de parte de una ex pareja de quien no trascendió el nombre pero, según ella, no es conocido públicamente y que le costó mucho dejarlo.

"El maltrato psicológico duele más que una piña, es horrible. Fue hace como un año: esta persona me maltrataba mucho, me insultaba, me decía ‘no sabés hacer nada’, me degradaba todo el tiempo. Fue un maltrato al nivel de hacerme llorar y humillarme frente a mis amigos, la pasé muy mal", contó.

"Mis amigos me decían ‘no es para vos’ pero yo vivía con él. Hasta que un día se fue a trabajar y yo agarré mis cosas, llamé a mi mamá y le dije ‘vení a buscarme’ y me fui sin dar la cara. No sé si fue de cagona, pero desaparecí. Después le dije por WhatsApp que no quería saber más nada", recordó.

Sin embargo, el calvario no se terminó ahí: "Luego me empezó a manipular, me decía que había cambiado, pero no le creí porque para mí, las personas no cambian. Lo hacen momentáneamente y en algún momento vuelven a ser lo que eran porque está en su esencia", reflexionó.

"Además, era una persona muy fría. Le decía ‘te amo’ y me guiñaba un ojo. A veces compraba entradas para ir al cine y no me contestaba o me decía ‘andá sola’. Muy egoísta, pensaba en él y sólo en él", dijo.

Magalí Mora siempre se las ingenia para provocar, pero no esta vez. Aunque cuando le preguntaron sobre Fabián "Poroto" Cubero, el ex de Nicole Neumann, la mediática no dudó en asegurar: "Lo parto como a un queso. Me encantan los morochos. Es súper interesante y está más lindo que antes. Es machote".