Lawrence recordó un humillante casting

19/10/2017 -

Jennifer Lawrence contó que sufrió distintos tipos de maltrato en sus comienzos en Hollywood, en el marco de una gran cantidad de denuncias de violencia de género que se está dando en todo el mundo tras la explosión del caso Harvey Weinstein. Las revelaciones de Lawrence, ganadora del Oscar a la mejor actriz por "El lado luminoso de la vida", se dieron en un evento realizado por la revista Elle, en el hotel Four Seasons de Beverly Hills. "Cuando era más joven y estaba comenzando, unos productores me pidieron que baje 7 kilos en dos semanas", explicó al describir lo que ocurrió cuando se postuló a un papel para un filme.

"En esos tiempos, una productora me hizo desnudar en un casting junto a otras cinco mujeres que eran mucho más flacas que yo. Estábamos paradas unas al lado de las otras con sólo una cinta tapando nuestras partes privadas", continuó la actriz.

"Después de esa degradación y humillación, la productora me pidió que use esas fotos de mi desnudo para inspirarme con mi dieta. De alguna manera me engañé a mí misma y creí que eso era necesario para mi carrera. Aún estoy aprendiendo a que no tengo que sonreír cuando un hombre me hace sentir incómoda. Cada ser humano debería ser tratado con respeto sólo porque es humano", dijo Lawrence.

La actriz apoyó a las mujeres que se animaron a contar sus malas experiencias con el productor Harvey Weinstein.