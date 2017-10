Oriana Sabatini tiene un presente insuperable: será telonera de Coldplay

-

Oriana Sabatini, además de ser una de las mujeres más bellas y codiciadas de Argentina, tiene una carrera musical en ascenso. La hija de Catherine Fulop, luego de lograr popularidad con su participación en "Aliados", la serie adolescente de Cris Morena, se lanzó como solista este año con el single en inglés "Love Me Down Easy".

También la llamaron de ShowMatch para que sea parte de la apertura del programa y brinde su frescura al show. La morocha cantó su primer single, ocasión que desencadenó que fuese seleccionada para cantar como telonera de Ariana Grande, en el marco de su Tour Dangerous Woman. En esta presentación, también cantó dos temas inéditos: "Stay Or Run" y "What U Gonna Do".

Gracias a su talento, ahora calentará el escenario para la banda británica Coldplay, que se presentará el 14 y el 15 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, en el marco de su tour A Head Full Of Dreams.

Oriana Sabatini vive un presente profesional insuperable, ya que también está grabando una participación en la película "Perdida", que protagonizan Luisana Lopilato y Nicolás Furtado.