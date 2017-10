Nueva guerra entre las Maradona y "La Princesita"

19/10/2017 -

Dalma Maradona transita uno de los días más felices de su vida. La semana pasada, su padre, Diego Armando Maradona, anunció la boda de su hija con el rugbier Andrés Caldarelli. Sin embargo, en medio del feliz presente de la actriz, algunos rumores en torno a Benjamín, su sobrino, la hicieron enfurecer.

Aunque esté enfocada en su futuro casamiento, parece que Dalma no le esquiva a algunos comentarios que la pueden hacer enojar. Diferentes medios dieron a entender que la ruptura amorosa entre Karina "la Princesita" Tejeda y su ex cuñado, Sergio "Kun" Agüero sería por culpa de Benjamín, el hijo del futbolista con Giannina Maradona.

"Las malas lenguas dicen que la separación habría sido por el hijo de él, por Benja. Ella estaba podrida de Giannina, de todo eso", quiso ser un poco más específica la periodista Marcela Tauro.

Al instante, Dalma salió con los tapones de punta y, a través de Twitter, e hizo notar su furia. "Hay que ser muy hija de p... para echarle la culpa de una separación a una criatura. Pero bueno, una vez más, habla de la persona", posteó la hija del Diez sin mencionar a Karina.

Por su parte, Karina recogió el guante de los insultos y también escribió en la red social del pajarito, sin nombrar a nadie, un mensaje contundente: "Seguir fumándomelas a esta altura... que paciencia la mía. Insoportables, infumables", compartió, y luego agregó: "El que es feliz no rompe las pelotas...fin".

Antes, Giannina, había intentado frenar a Dalma con un mensaje: "Nos vamos calmando", junto al emoticón de un anillo, haciendo alusión a que su atención debe fijarse en su futuro casamiento. Pero Dalma no coincidió: "¡Los huevos me calmo! Dejame en paz porque canto la canción", dijo, sigilosa.

Según comentó el círculo de las hermanas Maradona, la canción no sería otra que "Corazón mentiroso", en alusión a la cantante.

Lo cierto es que por estas horas muchos hablan de que el "Kun" Agüero estaría intentando una reconciliación con la cantante, quien ya dejó en claro que aún no logra olvidarlo.

"Me separé hace poquito y todavía no olvidé. Fin", había contestado hace poco cuando la relacionaron con el actor Lucas Velasco, el ex de Silvina Escudero y María del Cerro Molar.

Sobre el actor, "La Princesita" aclaró que sólo compartieron la filmación de un videoclip.