Caso Maldonado: ¿Quién dio la ubicación del cuerpo en el Río Chubut?

Hoy 09:22 -

El cuerpo encontrado en el Río Chubut en el tercer rastrillaje por la desaparición de Santiago Maldonado fue hallado por buzos tácticos de Prefectura, a partir de un llamado a la Justicia Federal que avisó de la presencia de un cuerpo en la zona.

El cadáver estaba a 300 metros río arriba de la zona donde se lo vio por última vez el joven tatuador, en la zona de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen. Se desconoce la identidad de la persona que avisó sobre la presencia del cuerpo, que además de alertar sobre este dato indicó que debía "ser buscado ya mismo", consigna Clarín.

Te puede interesar: El cuerpo hallado en el Río Chubut fue trasladado a Buenos Aires

El cuerpo permaneció en Esquel y ahora es trasladado desde el aeropuerto de la ciudad chubutense hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde será sometido a una autopsia para determinar si se trata de Maldonado. El estudio estará a cargo del Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema.

La Fiscalía Federal de Esquel le pidió al juez federal Gustavo Lleral, a cargo de la causa, que la autopsia se haga con participación de todas las partes de la causa. Es decir, con las cinco querellas y el único imputado que se presentó en el expediente, el gendarme Emmanuel Echazú.

Aunque el cuerpo tenía guardado en su ropa en DNI de Maldonado el perito de parte de su familia, Alejandro Incháurregui, dijo que esto "no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo". Mientras que Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido, aclaró: "Hasta ahora no podemos confirmar si el cuerpo es de Santiago o no".