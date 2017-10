Central Córdoba se mide con Gimnasia y Esgrima

Fotos Central Córdoba se mide con a Gimnasia y Esgrima.

19/10/2017 -

El único líder de la Zona 3 del Torneo Federal A, Central Córdoba, se presenta esta noche en la ciudad de Concepción del Uruguay para enfrentarse desde las 21.15 a Gimnasia y Esgrima, con la intención de extender su racha ganadora fuera del barrio Oeste. El colegiado Novelli Sanz será el encargado de impartir justicia en el encuentro correspondiente a la séptima fecha.

Éste será el tercer duelo como visitante para el Ferro. En los dos anteriores logró salir victorioso. Goleó a Libertad en Sunchales (6-2) y Sportivo Las Parejas (3-1), por ello esta noche buscará seguir por la misma senda, para continuar en lo más alto de la tabla.

En cuanto a lo deportivo, el entrenador Gustavo Coleoni introducirá una variante con respecto del equipo que viene de golear en fecha pasada a Defensores de Villa Ramallo (4-1). Esa modificación se dará en la mitad de cancha, donde el "Sapo" ordenó el ingreso de Diego Bucci por el delantero Matías Zbrun.

Con ello varía el dibujo táctico y se retorna al 4-1-4-1, sistema que había dejado de lado luego de la derrota ante Sportivo Belgrano de San Francisco.

Por el lado del local, el ex entrenador de Mitre y San Martín de Tucumán, Carlos Roldán aún no confirmó al once inicial, pero tiene la obligación de reemplazar a Jorge Scolari y Nicolás Torres, expulsados en la derrota ante Defensores de Pronunciamiento, la pasada fecha.

En el Lobo se destaca la presencia del mediocampista ofensivo Cristian Fornillo, de paso por Central Córdoba en la temporada 2015/16, cuando el "Ferroviario" participaba en la Primera B Nacional.