CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Octubre 2017

A LAS 23.30 CINE: BÚSQUEDA IMPLACABLE

Hoy 20:56 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFFl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE 14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.34 HÉROES DE OCASIÓN

08.02 MUNDO ACUÁTICO

10.35 DICK TRACY

12.36 HERMOSAS CRIATURAS


TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 LA PANTERA ROSA

10.31 ALF (TEMPORADA 2)

10.57 LA LLAMADA FATAL

12.57 LLAMARADA

15.28 LA LAGUNA AZUL

17.28 CUENTA CONMIGO

19.12 AL CAER LA NOCHE

21.00 MEDIO MUERTO

22.51 ANACONDA


TNT

06.25 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

08.31 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE

10.48 LOS SECRETOS DEL PODER

13.02 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3. ¡VIVA LA FIESTA!

14.39 AVIONES

16.13 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

18.07 MONSTERS, INC.

19.50 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS

22.00 MALÉFICA

23.46 MAMÁ

01.33 EL PENTHOUSE


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.00 HOUSE M.D., SEASON 5

13.00 ELEMENTARY, SEASON 5

13.50 SENNA

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5

17.00 HOUSE M.D., SEASON 5

18.00 ELEMENTARY, SEASON 5

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

21.00 LA TEORÍA DEL TODO

23.20 COMETAS EN EL CIELO

01.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

03.30 IT TAKES A KILLER, SEASON 1¡


STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1

09.50 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

11.45 SUPER SECRETO

13.35 PROPUESTA INDECOROSA

16.10 EL PARTIDO

18.05 ZOOLANDER

20.00 RITMO PERFECTO

22.20 DAMAS EN GUERRA

01.00 DAMAS EN GUERRA

03.40 MARCI X

A DÓNDE IR

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ Nº5870, Bº ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, SHOW DE CLAUDIO “NACHITO” AGÜERO, Y TRIBUTO A LOS ÁNGELES NEGROS CON RAÚL DÍAZ.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A LAS 22, “CONJURADOS”, AUTORES SANTIAGUEÑOS PRESENTA 8 OBRAS TEATRALES BREVES.

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ PABLO MURATORE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+HOY, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA DEL NORTE. ACTUARÁN BRUNO ARIAS, “TURAYQUI”, “DEL ESTERO”, LUCAS CÁCERES Y RODRI SALVATIERRA.

LIBRERÍA DIMENSIÓN

(LA PLATA 171)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, “MUJERES POR MUJERES” CON MARICRIS LÓPEZ ARAUJO, CAROLINA HAICK, MARTA CECILIA NÁZAR, ANABELLE NASSIF, VIRGINIA FERNÁNDEZ, NATALÍ JUGO, LEYLA HAICK, TATIANA DÍAZ, MISTOL ALGARROBA, VALENTINA LEZANA, FERNANDA FALCO, CECILIA TAMER, ENTRE OTROS.

CINES

SUNSTAR

KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/10 17:00 (Cast)

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

20/10 - 21/10 19:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

CONDORITO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 20/10 16:00 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/10 -21/10-17:50 (Cast) 20:00 (Cast) 22:40 (Subt) 00:55 (Subt)

UN PAPA SINGULAR (2D):

COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

20/10 17:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

20/10 - 21/10 22:20 (Subt) 00:30 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

20/10 17:00 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

20/10 - 21/10 -19:00 (Cast) 22:0 (Subt) 00:45 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

20/10 17:00 (Cast)

GEO TORMENTA (2D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21/10 - 19:30 (Subt)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

20/10 - 21/10 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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