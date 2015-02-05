CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Octubre 2017
A LAS 23.30 CINE: BÚSQUEDA IMPLACABLE
Por El Liberal
Hoy 20:56 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFFl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE 14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.34 HÉROES DE OCASIÓN
08.02 MUNDO ACUÁTICO
10.35 DICK TRACY
12.36 HERMOSAS CRIATURAS
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 LA PANTERA ROSA
10.31 ALF (TEMPORADA 2)
10.57 LA LLAMADA FATAL
12.57 LLAMARADA
15.28 LA LAGUNA AZUL
17.28 CUENTA CONMIGO
19.12 AL CAER LA NOCHE
21.00 MEDIO MUERTO
22.51 ANACONDA
TNT
06.25 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
08.31 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE
10.48 LOS SECRETOS DEL PODER
13.02 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3. ¡VIVA LA FIESTA!
14.39 AVIONES
16.13 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
18.07 MONSTERS, INC.
19.50 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS
22.00 MALÉFICA
23.46 MAMÁ
01.33 EL PENTHOUSE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.00 HOUSE M.D., SEASON 5
13.00 ELEMENTARY, SEASON 5
13.50 SENNA
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5
17.00 HOUSE M.D., SEASON 5
18.00 ELEMENTARY, SEASON 5
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
21.00 LA TEORÍA DEL TODO
23.20 COMETAS EN EL CIELO
01.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
03.30 IT TAKES A KILLER, SEASON 1¡
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1
09.50 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
11.45 SUPER SECRETO
13.35 PROPUESTA INDECOROSA
16.10 EL PARTIDO
18.05 ZOOLANDER
20.00 RITMO PERFECTO
22.20 DAMAS EN GUERRA
01.00 DAMAS EN GUERRA
03.40 MARCI X
A DÓNDE IR
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ Nº5870, Bº ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, SHOW DE CLAUDIO “NACHITO” AGÜERO, Y TRIBUTO A LOS ÁNGELES NEGROS CON RAÚL DÍAZ.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+HOY, A LAS 22, “CONJURADOS”, AUTORES SANTIAGUEÑOS PRESENTA 8 OBRAS TEATRALES BREVES.
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ PABLO MURATORE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+HOY, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA DEL NORTE. ACTUARÁN BRUNO ARIAS, “TURAYQUI”, “DEL ESTERO”, LUCAS CÁCERES Y RODRI SALVATIERRA.
LIBRERÍA DIMENSIÓN
(LA PLATA 171)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, “MUJERES POR MUJERES” CON MARICRIS LÓPEZ ARAUJO, CAROLINA HAICK, MARTA CECILIA NÁZAR, ANABELLE NASSIF, VIRGINIA FERNÁNDEZ, NATALÍ JUGO, LEYLA HAICK, TATIANA DÍAZ, MISTOL ALGARROBA, VALENTINA LEZANA, FERNANDA FALCO, CECILIA TAMER, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/10 17:00 (Cast)
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
20/10 - 21/10 19:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
CONDORITO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 20/10 16:00 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/10 -21/10-17:50 (Cast) 20:00 (Cast) 22:40 (Subt) 00:55 (Subt)
UN PAPA SINGULAR (2D):
COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
20/10 17:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
20/10 - 21/10 22:20 (Subt) 00:30 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
20/10 17:00 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
20/10 - 21/10 -19:00 (Cast) 22:0 (Subt) 00:45 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
20/10 17:00 (Cast)
GEO TORMENTA (2D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 21/10 - 19:30 (Subt)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
20/10 - 21/10 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65