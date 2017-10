FÚNEBRES | 20 de Octubre de 2017

Hoy 22:12 - FALLECIMIENTOS





- Felipe Santiago Almeida

- Yolanda Natividad Ruiz Valdez

- Modesto Enrique Paz Soria

- Adrián Osvaldo López

- Ramón Antonio López

- Luz Mabel Córdoba

- Néstor Amílcar Castillo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALMEIDA FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Sus hijos Santiago, Julio, Roberto, h. pol. Julia y Juana, nietos Nelzon, Daniela, Joaquin, Erica y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cem. de Santa Maria, cobertura IOSEP . SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - TELEF. 4219787.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Sus vecinos, Alberto Ávila y su Sra. Beatriz Imelda Pellene de Ávila, sus hijos María Belen Ávila Pellene y Karina Beatriz Avila Pellene de Corbalán, su yerno Dr. Miguel Angel Corbalán y flia., acompañan a su flia., en su dolor y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Sus vecinas Susana Rodriguez y Paola Villarreal, participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por el eterno descanso de su alma.

BRAVO, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su padre Francisco Bravo, sus hermanos Tito, Graciela, Betty, Omar y Nancy con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Socios, profesionales y personal técnico y administrativo de I.B.A.C. SRL. acompañan al Dr. Luis Luna y su familia en este momento de dolor.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijos, participa el fallecimiento de su querida tia Nena y acompañan a sus primos Luis y Manuel y sus respectivas flias., ante dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, DAVID OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Silvina García y familia participan con dolor el fallecimiento y acompañan a su esposa Julita e hijas en este dificil momento.

CAMPOS, DAVID OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Elena Riccardo de Montero, sus hijos Magui Montero y familia, José Carlos Montero y familia, Norma Montero y familia participan con dolor el fallecimiento de David y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, DAVID OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Sandra García y familia participan con dolor el fallecimiento de David, ruegan por su descanso eterno y resignación de su familia.

CASTILLO, NÉSTOR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Su esposa Dominga Ayunta, hijos Karina, Alejandra, Daniela, Fernando, h. pol. Pelusa, Pedro, Ariel; nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio Vueta de la Barranca a las 9 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CÓRDOBA, LUZ MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Sus hijos Mabel, Javier, Alfredo, h. pol., nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEYVA, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Lucía Venturini de Frola, Héctor Frola; sus hijos Daniel, Lucrecia y Romina y Mafalda de Frola participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Dr. Tomás Ise Figueroa y flia. participan su fallecimiento con profundo dolor y tristeza del querido amigo y consejero, rogando al Señor conceda resignación a toda su familia, que descanse en paz. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Córdoba.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Los amigos del Establecimiento Sury Pozo (Dpto. Moreno) participan su fallecimiento con profundo dolor, agradeciendo siempre sus consejos y asesoramiento desinteresado, lo extrañaremos con cariño y respeto en nuestras tertulias que descanse en paz.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Santiago Llapur y familia participan con pesar el fallecimiento del papá de Imanol, compañeros y amigo de M14 del SLTC y acompañan a su familia.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Otito Pulvet y flia. participan el fallecimiento del padre de su amigo Imanol y ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. La división M14 de Rugby de SLTC acompañan a su amigo y compañero Imanol y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Colegio de Ingeniería Agronómica de Santiago del Estero participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Andrea Sureda, Mariano Gómez Costas y sus hijos Santiago y Pilar participan el fallecimiento del papá de Imanol y acompañan a él y toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. 4º año del Colegio Hermano Hermas acompaña a su compañera Antonia López por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Assisi, Candela, Carmina, Clarita, Claudia, Cata D., Eva, Flor, Cata G., Cata L., Mili, Rena, Triana y Amelia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Antonia López. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Dante Giménez, Josefina Filippi; sus hijas Josefina y Justina despiden con profundo dolor a su querido amigo Adrián y acompañan a Ro, Antonia e Imanol en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. La comunidad educativa del Colegio Hno. Hermas de Bruijn, acompaña a sus alumnos Antonia e Imanol López en este doloroso momento por el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Los amigos y compañeros de Rosana de Iturriaga comunicación Audiovisual, participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Los amigos y compañeros de Vivero del Campo participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Daniel Cremaschi, su esposa Daniela y sus hijas Camilia y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Señor, dale el descanso eterno. La Sociedad Rural del Noreste Santiagueño participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

LÓPEZ, ADRIÁN OSVALDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Ing. Liz Saieg e Ing. Raúl Gerez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

MACEDO RUIZ, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17 en Natal, Brasil|. Querido Víctor, pasaste por este mundo, como una ráfaga, tenías mucho apuro y tu cabeza siempre tejía sueños, nunca estabas conforme con lo conseguido y siempre tenías un sueño por realizar. Jamás pensare que te fuiste, estarás a nuestro lado, con el viento, las nieves del sur y el rocío del alba. Nunca te olvidaremos. Sus tíos Josefina Macedo Ruiz, Antonio Sereno y sus primos Ramiro y Gonzalo.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Sus hijos Norma, Claudia, h. políticos José, Luis, nieto Ainara, Patricio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy 9 hs en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 Tel. 4219787.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Su hija Claudia, hijo político Luis Santucho, sus nietos Aymará, patricio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. "Que brille la luz que no tiene fin". Sus primas Dori, Nelly e Irma Sánchez con sus respectivas flias. acompañan a sus hijas en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Mario Palavecino y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Norma y acompañan a la familia en este difícil momento.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. El grupo de Peregrinos Virgen de la Consolación de Sumampa participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la querida compañera Norma. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Carolina Santillán participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Norma. Acompaña a la familia en este difícil momento.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Tus compañeros de MODEPA: Alejo, Gabi, Flor, Ramiro, Pedro y Fofi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. El defensor del Pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, Dr. José A. Rojas Insausti participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Paz Soria, Modesto, padre de su compañera Claudia Paz Soria.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Lionel Suárez y Gabriela Moya participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Claudia. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Martín Díaz Achaval y Raquel Catalán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Claudia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Los compañeros de la Defensoría de Niñez de su hija Claudia participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PAZ SORIA, MODESTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Los empleados de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, acompañan a su hija Claudia en tan doloroso momento.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Omar Jugo y Angélica Degano participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Luis Alberto De la Rua y su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Matías, Valentin y Maria Pia acompañan con profundo dolor a la contadora Pilar Salvatierra. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Querida amiga, tu recuerdo vivirá siempre presente. Patricia Santiago y familia te despide con mucha tristeza y acompañan a tu querida familia en este momento de dolor, rogando pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Querida Estelita, tus amigas de los miércoles: Ale, Claudia, Pato, Maru y Patricia lamentan tu partida, pero seguirás siempre presente en nuestros corazones. Amiga, que descanses en paz.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. C.P.N. Norberto José Zanni participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Luis Avellaneda y flia. participan su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus ex compañeros del Hospital Zonal de Fernández: dirección, administración, médicos, paramédicos, enfermeras, de servicios y mantenimiento guarales participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Su colega y amigo Dr. Sergio O. Saravia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Que brille para ella la luz y no tiene fin". Vivirás eternamente en nuestros recuerdos, sus ex compañeros cuerpo médicos, paramédicos, enfermeras, administrativos y servicios generales del Sanatorio Integral, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Victoria Yocca, Guillermo Basbus, Josefina Godoy Jaramillo y Juan José Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "La muerte es así, absoluta e injusta y esta vez no fue la excepción: absoluta porque te llevó... así... sin avisarnos. Injusta porque te extrañamos horrores, pero estoy segura que vos lo sabes y te adivino sonriendo, mientras mueves, tu cabeza... solo como vos lo solías hacer... Chau amiga... hasta tu próximo. Sonrisa, allí nos encontramos! Tus amigas Graciela y Patricia Castellano.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Sus vecinos del Edificio Consorcio Salta 451 participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Acompañamos a nuestros amigos Gustavo y Pilar, y a toda su familia, en estos momentos de dolor que sabemos es una pérdida irreparable la de un ser tan querido. Rogamos que encuentre el descanso eterno y que brille para ella por siempre la luz que no tiene fin, y para los que quedan y acompañaron su transitar en esta vida con tanto amor, puedan aceptar la voluntad de Dios con cristiana resignación. Los compañeros de la promo 82/83 Contadores UCSE.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Dr. Hugo Egea y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. El director del Hospital Regional, Dr. Gerardo Montenegro; director asistente, Dr. Luis Manuel Espeche y director de administración, CPN. Andrés Simonetti participan el fallecimiento de la Dra. Estela Pérez. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Marta Daud e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Daniel Barbera, Alicia Mananicci de Barbera, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Maria Elena y Pipa y a sus familiares en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Con profunda tristeza participamos el fallecimiento de muestra querida doctora, que Dios sostenga su mirada y le dé el descanso eterno. Sus amigos de Fernández, Mario René Pereyra y familia y Mario Gustavo y Alberto Pereyra y familia. Se ruega una oración en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Luis Nazario, su esposa María Amelia Zuain sus hijos Gonzalo y Daniela acompañan a Gustavo y Pesy en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Estelita: No solamente fuiste una gran profesional, sino también una gran consejera y amiga. El Señor abrirá las alas para llevarte al cielo". Víctor Numa, su esposa Sofía Durán, sus hijos: Beto, Carlitos y Claudia, participan y acompañan con gran dolor a sus familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Querida Estelita: muchos recuerdos me unen a ti, la gran amistad con tu mamá con la que compartí innumerables momentos de familia cuando, jóvenes aún nos reuníamos en casa de tus abuelos Daud o realizábamos viajes con Sarita; más tarde también viví de cerca el casamiento de ella y el nacimiento de tus hermanos y el tuyo. La vida me unió a ti, como tu profesora. Eras una de mis alumnas preferidas, eras líder del grupo y una deportista excelente, reconocida y aplaudida por tus compañeros. Te destacabas siempre. Asegurabas el triunfo de tu equipo. Hoy me toca, con dolor, despedirte y lo hago diciéndote que rogaré a Dios, que en el cielo, te deje transitar por los verdes prados donde la luz no tiene fin". Acompaño a tu mamá, hermanos, sobrinos, tios y primos a los que considero mis amigos. Tu ex-profesora Lidia Esther Grana de Manfredi.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Orlando Carlos Videla y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Dios, tú que conoces y dispones los momentos de la vida humana y ves el dolor que causa la muerte de un ser querido, te confío a mi amiga del alma gozar de la alegría perfecta en la patria celestial. ¡El dolor de haberla perdido no me hará olvidar la bondad de su corazón, la felicidad que tuve al conocerla y los buenos y hermosos momentos que compartimos junto a su querida flia". Inés París.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Mariana Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Esmeralda Filippa despide a su entrañable amiga y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.

RUIZ VALDEZ, YOLANDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Sus hijos Fernando, Marta, h. política Teresa, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio San Marcos. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 Tel. 4219787.

RUIZ VALDEZ, YOLANDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá". Cuando una amiga se va, queda un espacio vacío que no se puede llenar con la llegada de otra amiga. Querida amiga y hermana te extrañaré en los escenarios de tango. Así dejaste mi corazón. Cielo Duarte, su hijo Augusto Venturo y familia, elevan sus plegarias al Señor, rogando por el eterno descanso de su compañera y amiga Yolanda, quien fue llamada de esta vida terrenal a participa del Reino Celestial. Hacen votos por la resignación de sus familiares.

RUIZ VALDEZ, YOLANDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. La comisión de la Asociación Santiagueña Amigos del Tango (A.S.A.T.O.) participa con profundo dolor la partida de su tesorera al Reino de Dios y acompaña a su familia rogando por su resignación, querida Yola, descansa en paz.

SANTIBAÑEZ, JOSÉ ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Sus hijos Eduardo, Marcela y Claudia, hijos políticos Ricardo y Silvana, sus nietos Karen, Javier y Rocío, sus hermanos Hugo, Patricio, Marcelo, Miguel y Simon y Susana Galván participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs en el cementerio La Piedad. CAsa de duelo C. 106 Nº 1935 e/7º y 8º Villa Borges,. EMPRESA SANTIAGO.

VILLALBA, ABDÓN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en E.E.U.U. (Hawái) 14/10/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 506 "María Luisa Argañaraz de Villalba" de Cañada Escolar, Dpto. Banda participa con profundo dolor el fallecimiento del padrino de la institución educativa, el Sr. Abdón Villalba. Ruega oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Hija: no importa cuanto tiempo haya pasado en los que ya no estás, siempre recordaré de ti, todos esos bellos momentos, tus recuerdos me alegran el corazón, pero igual es inevitable que no rueden las lágrimas por mis mejillas al aceptar que te has ido. Siempre serás ese ser que aunque ya no pueda ver físicamente se que sigues a mi lado y vives en mi corazón, porque ni la muerte están fuerte como para desvanecer los sentimientos y todos esos momentos compartidos. Te amo, mi pedacito de cielo. Tus padres Magdy Salto y Alberto Luna invitan a la misa a realizarse hoy las 20 en la Pquia. San José, al cumplirse 6 eses de su fallecimiento.

VILLALBA, CARLOS ALBERTO (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Hace 6 meses nos despertamos pensando que sería un día normal como cualquiera, pero sucedió algo diferente, muy doloroso y para lo cual no estábamos preparados, tu pronta e inesperada partida. Durante este tiempo ha sido muy difícil tratar de superar tu ausencia, todavía existe un vacío en nuestros corazones, que difícil podrá ser llenado. Te extrañamos mucho Lito, sé que estás junto a la mami, papi, nuestro hermano Cacho y tu querido sobrino Germancito gozando de la paz de nuestro Señor. Son las cuatro estrellas que nos guían para seguir adelante, que brille para ustedes la luz que no tiene fin. Tus hermanos Alba, Silvia, Graciela; tus sobrinos Yany, Hugo, Jorge, Gisella, Juanky, Gaby, Silvia, David, Adriana, Lucy, Hernán, Juan, Toty, Ely, Taby, Adriana, Marcos, Eugenia, tus cuñados Lito, Chito, Elba, tus sobrinos políticos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





MORALES, MARTA INÉS (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Todavía sigo esperando que todo fuera un sueño, una pesadilla, pero abro los ojos y me encuentro nuevamente con esta cruda realidad que me dice una vez más que ya no te tengo, que ya no podré abrazarte, ni decirte a la cara lo mucho que te quiero". Nos haces mucha falta Kika. Sus padres, hermanos, hijos y demás familiares invitan al responso que se oficiará el sábado 21 a las 17 hs en el cementerio La Piedad, al cumplirse seis meses de su partida.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CASTIÑEIRA DE VILLAR, CARMEN ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Armando, Puppé y Virginia, acompañan con cariño a José, Marcela e hijos en este doloroso momento rogando por su pronta resignación. Que Carmen descanse en paz.

VÁSQUEZ, AGUSTÍN IRENEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Nora Camuñas de Badessich, sus hijos Hugo Raúl Zerda y flia y Carlos Roberto Zerda y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Sus hijos Liliana del Valle, Anabel de las Mercedes y Andrés Lema; sus hijos y nietos agradecen a todas las personas e instituciones del medio por las condolencias recibidas e invitan a la misa que con motivo de conmemorar los 9 días de su partida al Reino Celestial, se realizará hoy a las 20.30hs, en la Pquia, Santiago Apóstol.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





SOSA, YOLANDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/14|. El Señor la miró cansada y que no se iba a curar, la estrechó en sus brazos y le susurró "ven conmigo". Con lágrimas en los ojos la vimos desvanecer y aunque la amábamos tanto, no logramos retenerla. Su corazón de oro, dejó de palpitar y sus manos laboriosas pudieron descansar. Dios, desagarrándonos el alma nos demostró que solo se lleva lo mejor. Sus hijos, nietos invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 hs en el cementerio Jardín del Sol.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





HOYOS, RAQUEL NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/17|. Sus hijos Armando y Juan, hija pol. María Orellana, nietos Fabian, Diego, Fabiana, Maximiliano y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 18 hs. en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailin (s.v.) Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





TULA, ALFONZO EDUARDO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. "El Señor es mi partor, nada me puede faltar". Sus hermanos Armando, Marta, Quito, Lita, Fredy y Negrito Tula, sus hermanas políticas, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa del noveno día en Parroquia Inmaculada Concepción a las 20 hs. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Frías.