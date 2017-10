Prosigue la acción del Clausura en las categorías Senior, Maxijunior y Junior

Hoy 00:20 -

En el Complejo Santa María se jugará mañana otra fecha del Clausura, en las categorías Senior, Maxijunior y Junior.

Senior: 14.15, Nieri vs. Los Pichones de BP, La Banda de River vs. San Pablo FC, La Logia FC vs. El Proveedor, Los Turcos vs. Bebedores FC y Maco FC vs. 3D Computación; 15.45, Cronos vs. Los Redondos, Yanasus vs. Los Mattar, El Flaco y Los Persas vs. Berracos FC, FC Mandaos vs. Miles Sr., Interzonal B1 vs. Chachapuma FC, Agustinos F vs. Baby y los Siete Enanitos, Independencia vs. El Matador e Interzonal Oro vs. Santa María; 17, Autolavado Juncal vs. G80, La Davis FC vs. Nacional FC, Interzonal Plata vs. Praga, República del Palomar vs. Tramma y Interzonal B2 vs. Entreverao FC.

Maxijunior: 14.15, La Posilga vs. LBP, Barrio Saenz Peña vs. Autonomía FC, Realchólicos vs. Sensey, El Palomar vs. El Esteko FC, Messiánicos vs. Corte de Miércoles, Premium Cars vs. El Tatú y Viejos Amigos vs. Kechap FC; 15.45, Milan FC vs. La Esquina, El Portal Cósmico FC vs. Los de Siempre, La Sampdoria FC vs. Tercer Pasaje y Semen Up vs. Club Amigos Picheros; 17, Perfil Bajo vs. La 22 y Media, Saque del Medio vs. Ceneri y Miles FC vs. Los Gauchos.

Junior: 14.15, Autonomía Jr. vs. El Atlético, Miles Jr. vs. Pukará Jrs. y Paloma FC vs. City FC; 15.45, Plastiferro vs. Sanfra, La Sin Rival vs. Vagancia FC, Roma FC vs. Líneas Blancas y Ciudad FC vs. Santos Vagos; 17, Villa Yocca vs. El Smata, Los Pibes vs. La Ñata, Gasoliva vs. Fecha FC, Villa Esther vs. Buenos Muchachos, Bokura vs. Los Choris, Arsenal vs. El Palomar, Florida FC vs. Belgrano FC, La Toma FC vs. Atlético Mariano FC y Wolfsburgo vs. La Moreno.