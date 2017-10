El Clausura llega mañana a su decimoquinto capítulo

Hoy 00:23 -

La Liga Clásicos Barriales del Norte programó para mañana la 15ª fecha del Torneo Clausura Pipo Alderete que consta de los siguientes partidos en las categorías C20 y C30: en B. Aeropuerto, Quilmes vs. Estudiantes (20); Peti FC vs. La Madrid (20); Diego y Martín vs. Petrolíder (20) y Ruta Uno FC vs. El Seppse (30). En Mal Paso, La Banda de Memo vs. Juv de La Bañadera (20); Villa Borges vs. La 203 FC (20) y Mal Paso FC vs. Calle 13 FC (30). En Morumbi de Borges, Los Tenas vs. La 21 del B. Aeropuerto (20); Juveniles del Gas vs. Florería Ema (20); Hermanos Juárez vs. Amigos de la 18 (20) y Rita Car vs. El Fondo de Borges (30).

En Calle 107, La Perú vs. Panif Francis (20); Carne Los Amigos vs. Laureles (20); La Libertador vs. Los Pibes del Pasaje (20) y Carne La Hacienda vs. 6to. Pasaje FC (30). En Sexto Pasaje, Los Piratas de la 109 vs. La Plaza (20); 6to. Pasaje Jrs vs. Árbol Solo (20); Juveniles del Paseo Colón vs. El Bajo de Tarapaya (20) y Calle 4 FC vs. Autonomía (30).

En Chañar, Carlito Legui vs. Verdulería Chiki (20); Rey de Copa vs. Tinglados Albarracín (30) y La Cochetti vs. La Bañadera FC (30). En La Loma, Pasaje 421 Vinotinto vs. La Barra (20); Los Calamares vs. Santa Rosa Jrs (20); Pasaje 421 FC vs. 7mo. Pasaje FC (30) y Refrig Llanos vs. Santa Rosa FC (30). En Villa Grimanesa, Km 49 vs. Estrella Jrs (20); Juv de Colón vs. Juan Felipe Ibarra (20) y Los Pibe de la 18 vs. Juv de Villa Borges (20). En Pablo VI, Los Millos vs. Emaús (20), Pablo VI Jrs vs. La 23 FC (20) y Pablo VI FC vs. Los Pumas (30).

En Autonomía, La Banda de Matías Camus vs. Carro Bar Chara (20); Óptica Bella Vista vs. Los Pacíficos (20); Primer Pasaje vs. Alma Fuerte (20) y La Rifa de Alberto vs. Los Pibe de Haico Hondo (30). En Tarapaya, San Esteban vs. Triángulo Jrs (20); Los Peregrino vs. San Telmo (20); Juv de Tarapaya vs. Club Triángulo (20) y Tarapaya FC vs. Barrio Colón (30). En Mojones, Ruta Uno vs. Juv de Borges (20); Mojones vs. Haico Hondo (20) y Polirubro Ailén vs. Gas del Estado (30).