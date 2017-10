Choques imperdibles

Hoy 00:27 -

La dirigencia de la Liga Profesional Copa Cyac 2017 hará disputar mañana un nuevo capítulo del Anual. Sobresalen el choque entre La Congreso y Ateneo que se jugará en Potrerito.

Este es el programa completo. A las 15 p/15.30, en cancha de Atsa: CS. Económica vs. Anestesia (L);

17.10, Contadores vs. Chacarita (C 50); 15 p/15.30, en UPCN (Nº3): Ingenieros vs. Metal Dorrego (C 40); 17.10, Ingenieros AFC vs. F. Dr. Obrero (C 40). 14 p/14.30 en Potrerito II: Médicos vs. La Güemes (C 40). 16, Contadores SP. vs. Sutiaga (L). 17. 40 en Potrerito II: Médicos 50 vs. Electricidad Cortez (L). 15 p/15.30, Alumni vs. Villa Robles (L).

17.10, en Potrerito II: Obras Sanitaria vs. La Bomba (L). 15 p/15.30, COPSE (L) vs. Club de Amigos.

17.10 en Potrerito: COPSE 45 vs. Abogados 45 (L). 15 p/. 15.30, CyAC SGO. 50 vs. Bioquímicos.

17.10 en Potrerito II: SIVIPSE vs. Villa Negrita 45 (L). 15 p/15.30, Potencia Diesel vs. Bioquímicos 45 (L). 17.10 en Villa Dep. El Olímpo: La Esquina 40 vs. Puerto Nuevo (C 45). 15 p/15.30, ABOG. TOPOS 40 vs. 100% Bandeños 50. 17.10, en V. Dep. El Olímpo: Santillán Instalaciones vs. Sanitarios Norte (C 40). 15 p/15.30, X Siempre Laser vs. El Fortín 45. 17.10 en V. Dep. Olimpo: Desafío 45 vs. Unse Exacta (L). 15 p/15.30, Maest. Terms vs. Moto William 40. 17.10, en V. Dep. Olimpo: Agrupación 1 Mayo vs. El Rejunte (L). 15 p/15.30, Yanda 40 vs. Bánfield FC 40. 17.10, en V. Dep. Olimpo: Telefónicos 50 vs. San Martín (L). 15 p/15.30, SEM. Rossi vs. Milan FC 40. 17.10 en V. Dep. Olimpo: Red Star Abogados vs. Caja Unse (L). 15 p/15.30, Bioquímicos (L) vs. Antaje (L). 17.10, en V. Dep. Olimpo: Bioquímicos 40 vs Choferes FC (L). 15 p/15.30, Alvi FC

vs. Marm. Virgen V. 17.10, CYAC La Banda vs. Médic Rebeldes.

En ATSA, a 15 p/15.30: Adi Salud vs. Brima; 17.10, Quirófano vs. Asel. En UPCN, 15 p/15.30, Huaico Hondo vs. San Carlos; 17.10, SP. Servicios vs. Desafío 40. En Potre II, 15 p/15.30, Prof. Monteros vs. Imer FC; 17.10, Piquito FC 40 vs. Estrella Roja. En Potre II, 15 p/15.30: COPSE Galáctic vs. Radio T. Rojo; 17.10, La Congreso vs. Ateneo.

En Potre II a las 15 p/15.30: Palo Carabajal vs. Quilmes FC; 17.10,

Villa Alem vs. Radio T. Siglo XXI.

En Potre II, a las 15 p/15.30: Colón FC vs. Tinglados Albarracín (L); 17.10, Tinglados Albarracín (40) vs. Choya FC. En Potre II, a las 15 p/15.30: Abogados Cuervos vs. Ciudad Satélite FC; 17.10, Echeverría vs. Herrería Stanly. En V. Dep. El Olimpo: 15 p/15.30; Cuervos Max vs. Newbery; 17.10, Lealcito’s vs. COPSE 50. En V. Dep. El Olimpo: 15 p/15.30: Zambon Seg. vs. Abogados Cat 40.