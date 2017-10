Se juega el último capítulo de la categoría C40 y los cotejos de vuelta de la C50

Hoy 00:33 -

FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se jugarán las instancias decisivas del Torneo Clausura 2017, organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de esa ciudad y auspiciado por la Dirección Municipal de Deportes.

La entidad programó la última fecha de la categoría C40 y los partidos de vuelta de la C50.

De la programación se destacan los partidos de la C50. La Loma acaricia la clasificación tras vencer a Los Amigos por 2 a 1. Wall Mar también quedó a un paso del objetivo, luego de derrotar a Gremio por 1 a 0. En cambio, la serie entre 9 de Julio y Barrio Sur arrancó pareja, con el empate 2 a 2 en el partido de ida.

Por su parte, los equipos de la C40 afrontarán mañana una fecha crucial, en la que deberán jugar con gran concentración para poder quedarse con los puntos en juego.

Programación

La programación para mañana es la que se detalla a continuación:

En el Polideportivo Municipal: Sol de América vs. All Boys (40) y Villa Elisa vs. Maxiquiosco Antu (40).

En Trula: La Loma vs. Los Amigos (50) y Triki vs. Trula (40).

En Barrio Sur: Wall Mar vs. Talleres.

En cancha Auxiliar de Sportivo: El Gateao vs. Las Américas (40) y Triunfadores vs. La Loma (40).

En El Quemao: Bº Sur vs. Bº Belgrano y Wall Mar vs. Gremio (50).

En Las Americes: Arsenal vs. Tigras (40) y 9 de Julio vs. Bº Sur (50).

Libre. Forres (40)

Resultados

Categoría C50: La Loma 2, Los Amigos 1: Wall Mar 1, Gremio 0 y 9 de Julio 2, Bº Sur 2.

Categoría C40: Forres 2, Las Américas 1; Sol de América y Triki 1 a 1; B Belgrano 7, Tigres 1; Bº Sur 4, La Loma 0: Triunfadores 2, Maxiquiosco Antu 0; El Gateao 3. All Boys 0; Wall Mar 1, Gremio 0; Arsenal 3, Trula 2 y Talleres 4, Villa Elisa 1.