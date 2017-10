Clima de gran expectativa en torno de la fecha final del Torneo “Turco” Videla

Hoy 00:35 -

CHOYA, Choya (C) Mañana se disputará la última fecha de la fase regular del certamen “Turco” Videla que es organizado la Asociación del Fútbol Amateur Friense. La cita comenzará a las 14 en el estadio del Tiro Federal de la Ciudad de la Amistad.

De la programación se destaca la presentación del líder, Los Tornillos, que enfrentará a Loma Negra.

El programa de partidos será el que se detalla a continuación: Barrio Oeste vs. Los Leones, Los Tornillos vs. Loma Negra, Bar Palito vs. Los Gigantes, Maestro Veliz vs. El Vasco Carnes y Vella Competición vs. Los Cuervos.

Cabe destacar que los resultados de la fecha anterior fueron: Maestro Veliz 1, Bar Palito 0; Vella Competición 2, Los Leones 0; Loma Negra 0, Barrio Oeste 1; El Vasco Carnes 2, Los Tornillos 2 y Los Cuervos 0, Los Gigantes 3.

Posiciones

La tabla de posiciones tiene los siguientes lugares: Los Tornillos 40 puntos; Los Gigantes 32; Vella Competición 31; El Vasco Carnes 30; Loma Negra 25; Los Leones 23; Bar Palito 17; Barrio Oeste y Los Cuervos 13; Maestro Véliz 9. La próxima instancia será el turno para los partidos de repechaje donde los mejores posicionados en la general tendrán ventaja deportiva.