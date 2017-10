Arrancan los cuartos de final de la Liguilla

Hoy 00:36 -

LORETO, Loreto (c) La gran Liguilla Loretana ya tiene a sus ocho mejores equipos, hoy a partir de las 20 en las instalaciones del club Unión Obrera comenzarán los cuartos de final del torneo más apasionante de la “ciudad del rosquete”.

Los resultados de la vuelta de los octavos de final de la semana pasada fueron los siguientes: Avenida 0, Defensores Remanso 0 (pasó Def. Remanso por penales); Alberdi 0, San Esteban 0 (pasó San Esteban por penales); Barrio Oeste 1, Palermo 1 (pasó Barrio Oeste); Mechero 0, C.S.D.B.O. 0 (pasó Mechero); Esquineros 1, Pinchas 1 (pasó Esquineros por penales); Def. Libertad 0, Bushcas 1 (pasó Def. Libertad por penales); Albañiles 0, F.C.T.C. 0 (pasó Albañiles).

Cuartos de final

Los partidos de cuartos de final del día de mañana serán los siguientes: 48 Viviendas vs. Mechero; Albañiles vs. Barrio Oeste; Esquineros vs. Remanso; Def. Libertad vs. San Esteban.