Habrá una cita imperdible en el Parque Municipal de Frías, con buenos duelos

Hoy 00:37 -

CHOYA, Choya (C). Esta noche habrá una interesante jornada en el Parque Municipal de Frías con la sexta fecha del certamen denominado Cierre temporada 2017 que es coordinado por la Liga de las Instituciones 2017.

La cima del campeonato lo tiene a Obras, La Bio y Loma Negra con siete unidades.

De acuerdo a lo informado desde la organización el arranque está previsto para las 20 y está programado cinco choques donde tendrán el siguiente orden:

Los partidos

Loma Negra vs Tránsito; Policía vs. Polideportivo; Comercio vs. Club Social; Hípico vs. Obras y Aoma vs. Técnica. Tendrá fecha libre La Bio.

Las estadísticas del quinto capítulo fueron: Policía 8, Hípico 0; Social 2, Obras 1; Comercio 4, Aoma 2; La Bio 1, Técnica 0 y Polideportivo 5, Tránsito 1.