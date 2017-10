"Trataré de ser garantía de defensa de los intereses de los santiagueños"

Fotos MISIÓN. El Dr. Gerardo Zamora agradeció el respaldo de la militancia y llamó a la ciudadanía a participar democráticamente del acto eleccionario.

El candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora habló ayer sobre sus propuestas para estas elecciones provinciales del domingo de 22 de octubre y se comprometió en "seguir generando desafíos importantes porque hay muchas cosas que se deben mejorar y ser cada vez más eficientes".

En diálogo con Radio Panorama, para el programa "Tiempo para compartir", Zamora insistió en sentirse "joven y con mucha fuerza", y agradeció a la militancia y la dirigencia de su espacio político por confiar en su nueva candidatura para ir al frente del Poder Ejecutivo santiagueño.

Gabinete

Ante la consulta si mantendrá el actual gabinete de gobierno, afirmó: "No es una cuestión de propuesta electoral si se va a mantener, o no, el Gabinete, porque son cargos políticos y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de cambiarlos o no".

Agregó: "Podría tomar una decisión a las 24 horas y al otro día volver a cambiar de parecer, porque la gestión se analiza todos los días, porque hay un proyecto político con una responsabilidad de liderazgo que ahora lo ejerce la gobernadora. Si el domingo me eligen, voy a tratar de ser la garantía de la defensa de los intereses diarios de los santiagueños".

Coparticipación

En el caso de ser gobernador, su postura de defensa de la coparticipación ante el planteo judicial que realizó Buenos Aires, el candidato a mandatario provincial aseguró: "Se dará batalla a esa pelea porque a la provincia más rica del país (Buenos Aires) se le está dando más dinero y encima la gobernadora Vidal por vía separada, pretende sacarnos más a las provincias; eso va a ser duro, y por lo menos, desde Santiago del Estero lo vamos a defender y es también una de las cosas que había yo señalado, acerca de la importancia de tener el respaldo de los santiagueños para poder defender estas cosas".

Proyección

El senador también agradeció a los santiagueños, por la confianza depositada al proyecto político del Frente Cívico por Santiago y su proyección electoral ante este nuevo escenario.

"Tendré errores y aciertos, pero no autoritarismo, porque es una responsabilidad con la que me han honrado los santiagueños y he tratado de no defraudar y la gobernadora como continuidad del proyecto lo ha mantenido y trataremos de continuar con la vara alta que ha imprimido la gobernadora, que quizás por ser mujer, ha tenido la sensibilidad de ponerse en el lugar del otro y es lo que vamos a seguir haciendo en el próximo mandato, generando obras de infraestructura, de servicios, siempre desde una gestión que no genere endeudamiento a la provincia, como ha sido una característica de este proyecto", señaló.