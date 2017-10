Iván Ibáñez y Lois Rose, el plato fuerte de esta noche

Fotos CARA A CARA. El boxeador jujeño intentará frenar los éxitos del norteamericano Rose en el estadio Coliseo de La Banda

20/10/2017 -

Todo listo para que esta noche, a partir de las 22, la provincia viva una gran velada de carácter internacional, con la presentación de tres boxeadores de los Estados Unidos, pertenecientes al gimnasio del ex campeon de los pesos completos, Mike Tyson Producciones.

Se trata de la presentación en el Estadio Coliseo de la ciudad de La Banda del norteamericano Lois Rose, quien enfrentará en la pelea central al representante de Jujuy, Iván Ibañez a ocho round en el peso de 79,300 kilos.

Precisamente, ayer, los boxeadores pasaron su primer escollo: la balanza, para brindar hoy un gran espectáculo, el cual es muy esperado por la gran afición de boxeo santiagueño.

Programa

Será una noche para no perderse porque además de este plato fuerte o central también se subirán al ring: Tomás Andrés Reinoso ante Pablo Pastor en semifondo a 6 rounds en los 72,500; la presentación del santiagueño Hugo Roldán ante Pablo Monzón (6 rounds en los 63,500); Cristian Coria vs. Ricardo Arano (6 rounds, 63.500); Will Talk Totheguys ante Juan Ledesma (58,957), y Ming Freemam vs. Marcos Villafañes (53,524).

Hay una enorme expectativa en la afición del box por estar presente en esta velada internacional que contará con la organización del promotor Raúl Camacho.

Por su parte, el coach Leo Lara de Mike Tyson Producciones, no ocultó su satisfacción de estar en la provincia con un grupo de sus pupilos, quienes hoy medirán fuerzas con los argentinos. Cabe recordar que será una gran oportunidad para los pegadores de la Argentina, y en especial para nuestro comprovinciano Roldán, ya que esta gente de EE.UU. observará a los boxeadores con la intención de reclutarlos.