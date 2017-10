Masivo acompañamiento a las Madres en su ronda de apoyo a la familia Maldonado

Fotos MARCHA. Las Madres pidieron porque "la familia de Santiago Maldonado logre verdades, sin trampas".

Una compacta concurrencia acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en su habitual ronda de los jueves, alrededor de la Pirámide de Mayo, concebida para expresar ‘apoyo’ y en reclamo de ‘justicia’ para la familia de Santiago Maldonado, tras el hallazgo de un cadáver en el río Chubut.

Bajo la convocatoria ‘memoria, verdad y justicia’, organizaciones sociales, sindicales, centros de estudiantes y personas que se acercaron a Plaza de Mayo se sumaron al recorrido que cada jueves hacen las Madres frente a la Casa de Gobierno.

Antes del acto, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aclaró que no se iba a referir al hallazgo de un cuerpo en el río Chubut. ‘No voy a hablar, si la familia (Maldonado) no habla yo no estoy autorizada para hacerlo’.

Pero luego, Bonafini hizo algunas referencias al tema, lanzó una vez más fuertes críticas contra el Gobierno y planteó que en las elecciones del próximo domingo ‘votamos libertad o la muerte’.

Bonafini dijo: ‘Quieren exterminar al pueblo pobre, los pobres a la basura, el país para ellos’. Y entonces planteó que ‘este domingo vamos a aprender a votar. No puede haber un muerto más en este país. La muerte no viene sola, viene con el hambre, con la falta de trabajo. Ellos son la muerte y traen la muerte en la mano. Pensemos bien qué vamos a votar este domingo: la libertad o la muerte’. A su vez Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, pidió ‘que la familia de Santiago Maldonado logre verdades, sin trampas, tras estar casi 80 días siendo maltratados por el Estado’.

En Santiago del Estero, agrupaciones políticas identificadas con el MST-

Nueva Izquierda, el Partido Obrero y demás referentes, se concentraron en plaza Libertad, para reclamar por el esclarecimiento del resonado caso de Santiago Maldonado.