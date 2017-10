El programa municipal "Emprendiendo Sueños" benefició a una vecina

20/10/2017 -

En el marco del programa "Emprendiendo Sueños", la Municipalidad de La Banda entregó una máquina industrial de costura a una artesana del barrio Villa Yanuzzi, con el objetivo de fortalecer su actividad y ampliar su potencial productivo y económico.

La beneficiaria Natalia Ibarra trabaja en la fabricación de sandalias, carteras, portatermos, cintos y artesanías realizadas en cuero. Hasta ahora Natalia realizaba sus trabajos con costura manual, lo cual extendía el tiempo de producción.

Con la entrega de la máquina de costura industrial se reducirá el período de elaboración de sus productos.

"Lo que antes me llevaba dos días en hacer de forma manual ahora con la ayuda de la máquina de coser lo produzco en 30 minutos". Agregó: "Esto me permitirá mejorar la cantidad, la calidad, la presentación de mis artesanías, tomar más pedidos y realizar una producción en masa de ciertos productos que por lo general presento en diferentes ferias artesanales de la provincia". Finalmente, manifestó: "Sabía que muchos vecinos presentaron su solicitud para recibir ayuda en sus emprendimientos, estoy feliz de que se me haya dado, esto significa mucho para mí porque es lo que me gusta hacer", dijo.

Cabe destacar que el programa "Emprendiendo Sueños" fue lanzado por el municipio bandeño con el objetivo de respaldar e impulsar a personas desocupadas de la ciudad que tengan un oficio o habilidad y quieran iniciar su propio negocio pero que no cuenten con los recursos económicos necesarios para solventarlo.