20/10/2017 -

A partir de la catarata de denuncias y relatos de horror de las mujeres abusadas e intimidadas por el productor que se acumularon luego de la nota publicada en The New York Times, una pregunta empezaba a repetirse: ¿dónde están las declaraciones de solidaridad de las grandes estrellas masculinas? La respuesta es bastante compleja. Es que parece que cuando se trata de un caso de abuso y violencia de género serial las únicas que los medios de Estados Unidos buscaban para que dieran su opinión o contaran sus experiencias en Hollywood eran mujeres. Como si la indignación también fuera una cuestión de género. Claro que apenas esa nueva desigualdad se puso de manifiesto surgieron otras hipótesis más oscuras sobre el silencio de los actores. Según escribió Sharon Waxman, ex periodista de The New York Times, en The Wrap, un sitio especializado en Hollywood, en sus tiempos en el diario Russell Crowe y Matt Damon habrían intercedido personalmente para que no se publicara una investigación de 2004 hecha por ella en la que destapaba parte de la conducta sexual de Weinstein ahora revelada. La explosiva declaración de Waxman no sólo puso en cuestión al mismo diario que inició la investigación, sino que también sugirió que algunos actores eran culpables de complicidad y no sólo estaban pecando por omisión. Damon respondió a la acusación de Waxman en declaraciones al sitio Deadline. ‘Sí llamé a Waxman en aquel tiempo, pero no con intenciones de que no publicara el artículo".