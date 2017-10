"La Bomba" tuvo una noche para el "infarto"

Fotos Gladys se convirtió en la estrella de la nueva temporada del Bailando 2017. Es la participante que asegura el buen rating para el show de Marcelo Tinelli, aunque es muy criticada.

Estar en el centro del escándalo le jugó una mala pasada a Gladys "la Bomba Tucumana" (52), quien antes de la grabación del Bailando 2017 sufrió una descompensación y debió ser atendida por los médicos, luego de que la producción llamara a una ambulancia. "La vi tirada en el piso, desnuda y toda cableada", dijo Yanina Latorre (47), testigo del episodio.

"Pensé que tenía un preinfarto porque tenía una opresión muy fea en el pecho -contó después La Bomba, en diálogo con Los ángeles de la mañana-. Me querían internar. El médico ordenó que no podía bailar, que me tenían que hacer un control y ver cómo estaba la parte cardíaca. Yo decidí que no, que tenía que quedarme para bailar. Me hicieron firmar un papel donde me hacía cargo de mi vida: si me pasaba algo, la responsable era yo y no ellos. Y tenían razón".

"Me escapé un ratito para el hotel para ducharme, bañarme, y venir. Y ahí me sentí mal, cuando me estaba bañando de vuelta sentí ‘tuc’ (se señala el pecho), esa cosa bien fea. Ahí me asusté y entré en pánico", contó Gladys, quien sin embargo terminó realizando su coreografía del Ritmo Libre. Incluso, mantuvo una encendida discusión con Lourdes Sánchez que se vio anoche en la transmisión de ShowMatch.

Si bien admitió que el estrés por su participación en el Bailando y las largas horas que le demanda el programa provocaron su descompensación, "la Bomba" también responsabilizó a Lourdes. Sucede que la bailarina la trató de "burri". "Y eso desencadenó que yo me pusiera peor -acusó la cantante-. Me dolió inmensamente, así como me dolió que la mamá de Laura (Fernández) me dijera ignorante, al igual que Gabo Usandivaras. ¿Por qué tengo que soportar todo eso? Basta", dijo.

"Lo único que me falta...", reflexionó la mujer de "El Chato" Prada al ser consultada por la acusación de Gladys. "Ya se le está yendo de la mano ese tema. Le mando buena energía y que disfrute de este momento, donde es la estrella del ‘Bailando’", concluyó Lourdes.

En tanto, Ángel De Brito -jurado del certamen- arriesgó otra hipótesis por el malestar de Gladys. "Viene alimentándose mal: el martes comió dos hamburguesas grandes. Fuma, duerme poco, toma medicación; algunos dicen que se automedica", señaló uno de los jurados del certamen, antes de advertir que Tyago Griffo, el hijo de La Bomba, está "muy preocupado" por la salud de su mamá.