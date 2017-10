La trágica historia de la novia de Marty McFly

Hoy 14:42 -

Claudia Wells fue la primera novia de Marty McFly en la primera entrega de "Volver al futuro", película que protagonizaba por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, tuvo que ser reemplazada y no se la volvió a ver en las demás partes de la saga.

El doloroso motivo se debió a que antes de comenzar el rodaje de "Volver al futuro 2", la madre de la actriz fue diagnosticada con cáncer, por lo que la joven actriz prefirió dejar de lado su carrera.

Wells fue reemplazada por la actriz de "Karate Kid", Adventures in Babysitting" y "Cocktail": Elizabeth Shue.

Además, la joven actriz reconoció que "Mientras cursaba quinto año jugaba a besar a mis amigos recuerdo que un niño me besó pero, además de esa experiencia, no había besado a nadie antes", y recordó: "Era muy joven y tímida (Con Michael J. Fox) Teníamos la altura perfecta ¡y besaba muy bien!

