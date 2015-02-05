CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Octubre 2017
A LAS 00.45 NOTICAMPI
Por El Liberal
21/10/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINÚA)
12.30 CINE. VAQUERAS Y
ÁNGELES 2
14.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. EL DIARIO DE
GREG 3
19.30 CINE. KARATE KID 2010
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINÚA)
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁ-
SICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.00 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 LOS OJOS DE IVANA
21.30 BÁSQUET POR EL 14 TNA:
INDEPENDIENTE vs. TALLERES
23.30 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
12.43 LA PIEL QUE HABITO
03.06 MÁTALOS SUAVEMENTE
04.58 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ
05.12 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
06.54 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
07.21 FUERZA G
09.03 JUEGO DE GEMELAS
11.35 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
12.03 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
14.03 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
16.06 EL HIJO DE LA MÁSCARA
17.55 TODOPODEROSO
19.47 IGUALITA A MÍ
22.00 RELATOS SALVAJES
TNT
02.47 EL PENTHOUSE
04.39 EL CADÁVER DE LA NOVIA
06.00 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3.
¡VIVA LA FIESTA!
07.41 TNT BUZZ
07.57 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
09.57 HÉRCULES
11.39 MONSTERS, INC.
13.24 MALÉFICA
15.07 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE
DIOS
17.17 MISS SIMPATÍA
19.26 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS
00.00 EL PENTHOUSE
SPACE
01.41 LA NIEBLA
03.20 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL INFIERNO
06.55 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO
09.32 ZOO
10.22 ZOO
11.12 ZOO
12.02 ZOO
12.52 ZOO
13.42 ZOO
14.32 ZOO
15.22 SE LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
17.20 SOY LEYENDA
19.13 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELECTRO
22.00 TITANES DEL PACÍFICO
TCM
05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
05.50 ALF
06.16 ALF
06.42 CASADOS CON HIJOS
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF
08.50 ALF
09.16 CASADOS CON HIJOS
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 ALF (TEMPORADA 4)
11.00 LA LAGUNA AZUL
13.00 CUENTA CONMIGO
14.45 SILVERADO
17.20 ANACONDA
19.06 MEDIO MUERTO
21.00 CONDENA BRUTAL
23.01 NACIDO EL 4 DE JULIO
CINES
SUNSTAR
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
17:00 (Cast)
MÁS ALLÁ DE LA
MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
21/10 19:30, 22:30, 00:45
CONDORITO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
16:00 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
21/10-17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
22:40 (Subt) 00:55 (Subt)
UN PAPA SINGULAR (2D):
COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
17:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
21/10 22:20 (Subt) 00:30 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
17:00 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
21/10 -19:00 (Cast) 22:0 (Subt) 00:45
(Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
17:00 (Cast)
GEO TORMENTA (2D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 21/10 - 19:30 (Subt)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
21/10 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30-
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/
Reserva (compañía de un adulto)
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/
LEYENDA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)