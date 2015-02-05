CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Octubre 2017

A LAS 00.45 NOTICAMPI

21/10/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINÚA)

12.30 CINE. VAQUERAS Y

ÁNGELES 2

14.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. EL DIARIO DE

GREG 3

19.30 CINE. KARATE KID 2010

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINÚA)

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁ-

SICO


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.00 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 LOS OJOS DE IVANA

21.30 BÁSQUET POR EL 14 TNA:

INDEPENDIENTE vs. TALLERES

23.30 RECORDANDO


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES


PELÍCULAS

CINEMAX

12.43 LA PIEL QUE HABITO

03.06 MÁTALOS SUAVEMENTE

04.58 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ

05.12 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

06.54 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

07.21 FUERZA G

09.03 JUEGO DE GEMELAS

11.35 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

12.03 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

14.03 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

16.06 EL HIJO DE LA MÁSCARA

17.55 TODOPODEROSO

19.47 IGUALITA A MÍ

22.00 RELATOS SALVAJES

TNT

02.47 EL PENTHOUSE

04.39 EL CADÁVER DE LA NOVIA

06.00 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3.

¡VIVA LA FIESTA!

07.41 TNT BUZZ

07.57 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

09.57 HÉRCULES

11.39 MONSTERS, INC.

13.24 MALÉFICA

15.07 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE

DIOS

17.17 MISS SIMPATÍA

19.26 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

00.00 EL PENTHOUSE

SPACE

01.41 LA NIEBLA

03.20 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL INFIERNO

06.55 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO

09.32 ZOO

10.22 ZOO

11.12 ZOO

12.02 ZOO

12.52 ZOO

13.42 ZOO

14.32 ZOO

15.22 SE LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

17.20 SOY LEYENDA

19.13 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO

22.00 TITANES DEL PACÍFICO

TCM

05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

05.50 ALF

06.16 ALF

06.42 CASADOS CON HIJOS

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF

08.50 ALF

09.16 CASADOS CON HIJOS

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 ALF (TEMPORADA 4)

11.00 LA LAGUNA AZUL

13.00 CUENTA CONMIGO

14.45 SILVERADO

17.20 ANACONDA

19.06 MEDIO MUERTO

21.00 CONDENA BRUTAL

23.01 NACIDO EL 4 DE JULIO


CINES

SUNSTAR

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

17:00 (Cast)

MÁS ALLÁ DE LA

MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

21/10 19:30, 22:30, 00:45

CONDORITO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

16:00 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

21/10-17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

22:40 (Subt) 00:55 (Subt)

UN PAPA SINGULAR (2D):

COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

17:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

21/10 22:20 (Subt) 00:30 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

17:00 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

21/10 -19:00 (Cast) 22:0 (Subt) 00:45

(Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

17:00 (Cast)

GEO TORMENTA (2D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 21/10 - 19:30 (Subt)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

21/10 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30-

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/

Reserva (compañía de un adulto)

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/

LEYENDA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

 
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