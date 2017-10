"Queremos saber qué le sucedió", reclamaron

21/10/2017 -

Los integrantes de la familia de Santiago Maldonado señalaron que "el calvario" que padecen desde el inicio del caso "no terminará hasta obtener justicia". "Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago: este dolor no sabe de palabras. Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al juez (Gustavo) Lleral", sostiene el comunicado publicado en la página Santiagomaldonado. com. "Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. No sólo quiénes le quitaron la vida sino los que, por acción u omisión, colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron la búsqueda", indicaronl