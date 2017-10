Barcelona sale a escena con Messi

Fotos PRESENCIA. Lionel Messi será nuevamente el gran emblema de Barcelona, que quiere mantenerse en lo más alto.

21/10/2017 -

Barcelona, líder con 22 unidades e invicto, con la presencia del astro argentino Lionel Messi como figura estelar, y también con su compatriota Javier Mascherano, quien será suplente, recibirá al Málaga, que marcha último en la tabla de posiciones con solo un punto, en uno de los cuatro partidos que darán inicio hoy a la novena fecha de la Liga de España.

El partido se jugará esta tarde a partir de las 15.45 en el estadio Camp Nou de la ciudad de Barcelona.

El equipo ‘blaugrana’ viene de encadenar siete victorias consecutivas y, la fecha pasada, cedió sus dos primeros puntos en el campeonato al empatar (1-1), contra el Atlético de Madrid, que dirige el argentino Diego Simeone, en el nuevo Wanda Metropolitano.

El protagonismo en la Liga también se extendió a la Champions League donde el equipo catalán que conduce Ernesto Valverde logró tres triunfos en igual cantidad de partidos jugados, el último durante esta semana ante el Olympiacos de Grecia por 3-1.

El Málaga, que cuenta en sus filas con los argentinos Esteban Rolón (ex Argentinos Juniors) y Emanuel Cecchini, (ex Banfield) , tiene apenas un punto sobre 24 disputados, está último y de no mejorar su descenso a la Segunda División será inexorable.

El equipo dirigido por José Miguel González ‘Míchel’ tocó fondo la pasada jornada, al perder en La Rosaleda ante el Leganés (2-0), así quedó seriamente amenazado, a pesar de que resta jugarse casi el 80 por ciento del campeonato.

En otro partido de relevancia, Valencia, segundo con 18 unidades y también invicto, en el estadio de Mestalla, y el arbitraje de Xavier Estrada Fernández, será local,a las 13.30, frente al Sevilla de Berizzo.

Valencia cuenta en sus filas con el argentino Ezequiel Garay (ex Newell’s), mientras que los andaluces tienen a Gabriel Mercado (ex Racing, Estudiantes y River,) Ever Banega (ex Boca y Newell’s Old Boys), Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba), Joaquín Correa (ex Estudiantes), Guido Pizarro (ex Lanús), Walter Montoya (ex Rosario Central) y Nicolás Pareja (ex Argentinos Juniors, aunque este último fue operado recientemente de pubalgia y volverá a jugar en 2018.

Hoy también jugarán Betis-Alavés y Levante-Getafe (Emiliano Martínez y Nicolás Gorosito).

La fecha continuará con el siguiente programa:

Domingo: Villarreal-Las Palmas; Celta-Atlético de Madrid; Leganés-Atlhetic Bilbao y Real Madrid-Eibar.

Lunes: Real Sociedad-Espanyol y Deportivo La Coruña-Girona.

Principales posiciones: Barcelona 22 unidades; Valencia, 18; Real Madrid, 17; Atlético Madrid y Sevilla, 16.