Cargos del Nivel Superior y Nivel Medio

21/10/2017 -

El Consejo General de Educación a través de la Junta de Calificaciones y Clasif. del Nivel Superior convoca a inscripción para los siguientes cargos: -Director de Sección Perfil Lengua (Interino) 3ª Convocatoria del I.F.D.Nº14. -Vice-Rector (Interino) del I.S.E.T.Nº2. -Director de Sección (Interino) 2ª Convocatoria Anexo Medellin del I.F.D.Nº14.- -Secretario (Suplente) Cuarta Convocatoria del I.F.D.Nº11. -Jefe de Sección Alumnos (Interino) Segunda Convocatoria de la Carrera de Educación Primaria del I.F.D.Nº11. -Jefe de Sección Alumnos (Interino) 2ª Convocatoria, carrera de Historia del I.F.D.Nº11. -Secretario (Interino) 2ª Convocatoria del I.F.D.Nº15. -Rector (Interino) Segunda Convocatoria del I.F.D.Nº20. -Secretario Nivel Superior (Interino) Tercera Convocatoria del I.S.B.A. "Juan Yaparí". -Secretario (Interino) Tercera Convocatoria del I.F.D.Nº5. -Director de Sección (inter.) 4ª Convocatoria del I.F.D.Nº15. -Secretario (Interino) Cuarta Convocatoria del I.F.D.Nº23. -Direc. de Sección (Interino) 4ª Convocatoria del I.F.D.Nº22. -Director de Sección (Interino) Segunda Convocatoria del I.F.D. Campo Gallo. -Jefe de Sección Alumnos (Interino) Quinta Convocatoria del I.F.D. Campo Gallo. -Secretario (Suplente) Cuarta Convocatoria del I.F.D.Nº14. Los requisitos son de acuerdo al decreto nº 2.253/10 sección IV Título Ii, Iii, Iv, Vii, Viii. Notificación LOM Provisorio: -Vice-Rector Nivel Secundario (Interino) Turno Tarde de la Escuela Normal Superior "República del Ecuador". -Secretario (Interino) del I.F.D. Monte Quemado. -Jefe de Sección Alumnos (Int.) del I.F.D. Monte Quemado. -Jefe de Sección Alumnos (Interino) del I.F.D.Nº22. -Vice-Rector (Suplente) del I.F.D. Monte Quemado. -Director de Sección (Interino) del I.F.D.Nº17. -Jefe de Sección Alumnos (Interino) del I.F.D.Nº16. -Secretario Instituto Superior (Interino) del I.S.E.T.Nº2. Cargos N. Secundario Regente, Escuela Técnica Nº 11 Independencia; Coordinador general de enseñanza agropecuaria, Colegio Agro técnico Nº 9 de la ciudad de Quimilí; Jefe general de taller de 1º categoría, Esc. Técnica Nº 7; Secretario, CENS Nº 4. Según los requisitos establecidos en el Decreto Nº2.253/10 Sección II, Título VI y Resolución 09/99. Se solicita traer foja de Servicios. N o t i f i c a c i ó n d e L.O.M. provisorio Rector, Colegio Sec. Ntra. Sra. del Pilar; Jefe de preceptor, Colegio del Sesquicentenario; Jefe de preceptor, Colegio del Centenario; Jefe sectorial de enseñanza práctica área vegetal, Escuela Agro técnica de Frías; N o t i f i c a c i ó n d e L.O.M. definitivo Rector de 3ª Agrupamiento 86121-122 (Puesto del Medio); Rector de 3ª Agrupamiento 86146/142 (Puesto del Juanes); Rector, Esc. Piloto Nº1 Maximio Victoria; Rector, Colegio Sec. Pbtro. Pedro F. Pierre; Jefe de preceptores (TT), Esc. de Comercio Prof. Antenor Ferreyra; Jefe de preceptores, Colegio Sec. Dr. René Favarolo; Secretario, Colegio Sec. Buen Jesús de Matará; Las inscripciones y notificaciones se realizarán a partir de la primera publicación y por el término de 72 hs., de 8 a 12, en 24 de Septiembre Nº 151 Complejo "Juan Felipe Ibarra", Ministerio de Educación 5º Piso, Capital.