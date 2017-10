Pérez y Maidana esperan serie "cerrada"

Fotos CONCEPTOS. El defensor Jonatan Maidana opinó de manera muy similar a su compañero Enzo Pérez sobre la serie que se viene ante Lanús.

Los jugadores de River Plate Jonatan Maidana y Enzo Pérez coincidieron ayer en que será "muy cerrada" la serie semifinal de la Copa Liberadores ante Lanús, que comenzará el próximo martes en el Monumental y terminará una semana después en La Fortaleza.

"Tenemos que estar tranquilos porque no se juega todo en un partido, sabemos que vamos a ser locales y que hay que aprovechar nuestra gente, pero no creo que se defina ahí, van a ser dos partidos parejos y muy duros", anticipó el zaguero en conferencia de prensa.

A su lado, el mendocino Pérez convalidó: "Va a ser una serie muy cerrada, somos equipos que nos conocemos mucho y seguramente lo que pase el martes no va a ser definitorio y todo se va a saber cuándo se juegue la revancha en Lanús la otra semana".

Al ser consultado sobre el rival y el cruce con un equipo argentino, Pérez destacó: "Lanús es un equipo muy duro que tiene una idea de juego parecida a la nuestra, quizás no en el sistema pero sí en las intenciones de jugar e ir a buscar el arco rival todo el tiempo".

"Esto hará que salgan partidos abiertos y con muchas llegadas, ojalá sean favorables a nosotros, que podamos sacar una ventaja de local e ir sin goles en contra al segundo partido en el que se define todo", arriesgó el mediocampista del seleccionado argentino.

En la misma sintonía, Maidana explicó: "Es una serie importante, se vienen partidos que debemos tomar muy concentrados porque el rival es un equipo que sabe a qué juega y que tiene una idea clara, nos conocemos mucho y tienen un poder ofensivo que hay que controlar".

Sobre las cuestiones de la defensa y el entendimiento con Javier Pinola, Maidana dijo: "Hace un tiempo que venimos jugando con Javier (Pinola), estamos tratando de darle seguridad al equipo para que los de arriba y los del medio puedan hacer su juego ofensivo con confianza".

En relación a la pelea en los tres frentes (Libertadores, Superliga y Copa Argentina), el defensor resumió: "Venimos bien en la Copa Argentina -el miércoles avanzaron a semifinales tras golear a Atlanta-, en el torneo dejamos puntos pero estamos prendidos y ahora está la Libertadores, que es el principal objetivo. Poder competir en todos los frentes es lo que buscamos siempre y lo estamos logrando partido a partido’, asumió.

Por su lado, Enzo Pérez reconoció: "Este equipo hace mucho tiempo que viene peleando todo lo que juega y los que nos sumamos tratamos de estar a ese nivel, creo que la clave es que todo se hace partido a partido, que pensamos en Atlanta y ahora pensamos en Lanús sin adelantarnos".

Sobre el VAR

Finalmente, tanto el volante Enzo Pérez como el defensor Jonatan Maidana, opinaron sobre el sistema VAR, que se va a poner en práctica el partido del martes y que brinda a los árbitros asistencia tecnológica para resolver jugadas de gol, penal, expulsión o para determinar la participación de un jugador en una jugada confusa.

Pérez fue muy sincero y contestó: "No tenía ni idea, me entere esta mañana cuando llegue al entrenamientos, me voy a interiorizar en estos días para ver de qué se trata, lo que puedo decir es que todo lo que sirva para mejorar es bueno, pero hasta las máquinas de equivocan a veces".

Maidana, a su turno, contestó: "Todo lo que sirva para ayudar es aceptable, estoy de acuerdo y es bienvenido, es una experiencia nueva para todos, más en el fútbol argentino, ojalá que ayude al juego".