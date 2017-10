En rugby se busca hoy al segundo finalista local

Fotos DESAFÍO El elenco de Santiago Rugby sabe que no puede dejar pasar esta oportunidad ante el fuerte equipo de la Unse.

21/10/2017 -

Los equipos de Unse y Santiago Rugby definirán esta tarde el segundo finalista del Torneo Clausura de Rugby cuando se enfrenten desde las 16 por la última fecha de la Zona B, que completa Amigos de Fernández, también con chances de lograr un lugar en la definición del torneo, para la cual ya está clasificado Old Lions, ganador de la Zona A.

Amigos de Fernández viene de derrotar en la primera fecha al conjunto de la Unse por 36 a 14, en tanto que en la segunda jornada, los de Fernández cayeron frente a Santiago Rugby por 31 a 21.

Es decir que si Santiago Rugby triunfa o empata esta tarde se convertirá en el finalista, en tanto que en caso de que la victoria sea de Unse se producirá un triple empate en el primer lugar.

Por la Zona A, Old Lions se aseguró el primer lugar el fin de semana pasado, por lo que Fernández RC recibirá a Olímpico desde las 15 para definir el segundo lugar del grupo.

La final del torneo está programada para el próximo fin de semana. Y con ello llegará el cierre de temporada del rugby santiagueño, la cual tuvo mucha actividad tanto con los mayores como con los juveniles y los infantiles, con la realización de varios encuentros en los diferentes clubes de la provincia.

Programa

Torneo Clausura. Hoy: Fernández RC vs. Olímpico Rugby (15) y Unse vs. Santiago Rugby (16). Juveniles: Añatuya vs. Santiago Lawn Tennis (a las 12 en M/15 y 13.30 en M/16); Santiago Rugby vs. Old Lions (a las 12 en M/15 y M/16 y 13.30 en M18/19).

Sin dudas que se esperan partidos más que interesantes tanto en lo que respecta a los mayores como a los Juveniles. Será una linda ocasión para ver rugby en varios escenarios en la siesta santiagueña.

Como siempre, desde la Unión Santiagueña de Rugby se espera contar con la presencia de un nutrido público, el cual viene acompañando durante toda la presente temporada el desarrollo de la ovalada.