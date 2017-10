Vladimir Putin invitó a Blatter y a Platini a la Copa del Mundo

21/10/2017 -

El suizo Joseph Blatter, ex presidente de la Fifa, y el francés Michel Platini, ex jugador y ex titular de la Uefa, suspendidos por corrupción desde diciembre de 2015, recibieron una invitación del presidente ruso Vladimir Putin para asistir al Mundial de fútbol del 2018.

"La Copa del Mundo es una gran celebración del fútbol y nos alegramos de recibir a todos los invitados, incluyendo viejos amigos", manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Blatter cumple una sanción de seis años en la Fifa, mientras que Platini afronta un castigo de cuatro años en la entidad.