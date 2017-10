Cámara Gesell a uno de los hijos de 5 años

21/10/2017 -

La Fiscalía escuchó ayer a uno de los hijos de la malograda pareja. Se supo que el pequeño tiene 5 años. Ante los funcionarios habría señalado que él no se encontraba en la casa ese amanecer. Sin embargo, Ojeda afirmó que sus hijos estaban en la habitación durmiendo. Para los profesionales, tal vez el menor estaría bloqueado y su mente prefiere cerrarse o negar ese incidente. Según la investigación, en caso que los hijos no hayan visto cómo fue la tragedia, no pueden no haber escuchado los gritos de su padre y posterior invasión de los vecinos y de la policía. La mamá dormía en una habitación y el padre en la contigua.