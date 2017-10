El precio de las naftas subiría entre el 6 y el 10% después de las elecciones

Fotos IMPACTO. Luego de las elecciones de mañana, el precio de los combustibles tendrá un fuerte incremento.

Por la devaluación y la liberación de los precios del crudo, algo que no ocurría desde hacía años, las petroleras preparan aumentos en las naftas y el gasoil que esperan aplicar tras las elecciones. Si bien las remarcaciones aún no están definidas, se estima que tendrán un piso de 6%, aunque podría llegar al 10% para recuperar rentabilidad.

Los principales actores del mercado son YPF -bajo control estatal-, Shell, Axion, Pampa Energía y Oil, de Cristóbal López. Algunas de esas compañías ya aumentaron a principios de octubre el precio mayorista de los combustibles, con ajustes del 11% promedio, que preludian lo que ocurriría tras las elecciones.

YPF daría el primer paso

Por su alta participación (tiene cerca de un 55% del mercado), las empresas esperan que YPF dé el primer paso. Como suele ocurrir, luego la seguirían sus competidoras.

"La devaluación del peso tiene un impacto directo sobre el valor del petróleo, la principal materia prima para producir combustibles, que representa un 80% de los costos de las refinerías. Se paga en pesos, pero de acuerdo con la cotización de la moneda norteamericana. De manera que la depreciación del billete doméstico, el que usan los automovilistas para pagarles, obliga a las empresas a un desembolso mayor al momento de hacerse del crudo. Esa presión es la que intentarán trasladarles cuanto antes a los automovilistas", según destacó un informe de La Nación.

A principios de julio, cuando se definió el último aumento, el dólar estaba a $ 17,06. Hasta ayer, el último día hábil previo a las elecciones, había trepado hasta los $ 17,70 (representa un aumento del 3,7%).

Los surtidores también enfrentan otra presión derivada del petróleo, más allá del tipo de cambio. A fines de septiembre pasado, el Ministerio de Energía, que maneja Juan José Aranguren, dio por terminado el Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera, que contemplaba un valor sostén para mantener la actividad dedicada a la búsqueda y producción de crudo.

"Dentro de lo previsto en el acuerdo, un aumento de los precios internacionales permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante mantener la paridad con estos con un funcionamiento pleno de las reglas de mercado", dijo en un comunicado enviado a las empresas.

El mercado, como sostiene el documento que firmó Aranguren, les indica a las petroleras que tienen que aumentar los precios. El petróleo Medanito, propio de la cuenca neuquina y el que más rinde en las refinerías locales, se negoció para este mes a u$s 55 el barril. Para el mes próximo, según confirmó a La Nación el encargado de comprar crudo en una petrolera importante, ese número no bajará de u$s 58 (es decir, pagarán un 5,4% más). Ese encarecimiento también será afrontado en última instancia por los consumidores.