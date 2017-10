El impactante relato de Lupita Nyong’o sobre los abusos de Weinstein

21/10/2017 -

Lupita Nyong’o se sumó a la lista de mujeres que acusan a Harvey Weinstein de abusos sexuales. La actriz ganadora de un Oscar por "12 años de esclavitud" contó su encuentro con el productor en un artículo escrito en primera persona publicado en el diario The New York Times, en el que escribe un desgarrador relato. "Me he sentido sola desde que ocurrió y me he culpado a mí misma igual que las demás mujeres que han compartido sus historias", dice en el inicio de su narración. La actriz, de 34 años, cuenta que conoció a Weinstein en Alemania. "Fue en el 2011 en la ceremonia de premios de Berlín, mientras todavía estudiaba en la Escuela de Arte Dramático de Yale. Un intermediario me lo presentó como "el productor más poderoso de Hollywood", recuerda. La primera situación que puso en alarma a la actriz fue el día que le productor la invitó a su casa a ver una película. Primero la invitó a cenar a un restaurante, donde insistió de forma desagradable para que Nyong’o se tomará un vodka con soda sin ella quererlo. Más tarde en su vivienda la llevo a su habitación para darle un masaje. Contó también que Weinstein intentó convencerla que "si quería ser actriz tenía que estar dispuesta a este tipo de cosas" ya que gracias a esto otras actrices habían conseguido grandes cosas en sus carreras profesionales.