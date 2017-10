Por razones ideológicas o no, se peleó con Darín, Lanata y Mirtha Legrand

21/10/2017 -

Una extensísima carrera en el mundo actoral no es lo único que dejó Federico Luppi tras su muerte a los 81 años, también dejó una docena de enfrentamientos y cruces no resueltos. Tan sólo unos meses antes de fallecer, el actor fue acusado de "no pasar ni la cuarta parte" del dinero que la Justicia le había ordenado que debía darle a su hijo de 18, Leonardo, que vive en Uruguay. Desde que el niño nació, el actor manifestó que no tenía deseos de conocerlo ni hacerse cargo. Ricardo Darín es otro de los protagonistas de los enfrentamientos del artista. Todo comenzó en 2013, cuando Ricardo fue invitado a la Casa Rosada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras haber ganado un Oscar. "Darín me sigue pareciendo un boludo", disparó Luppi en ese momento. Por su parte, Mirtha Legrand se llevó la peor parte. El enfrentamiento que mantuvo el actor con la diva de los almuerzos incluyó cartas documentos y pedidos de una pericia psiquiátrica. Además, por diferencias políticas, Jorge Lanata también fue uno de sus blancos. Identificado con el kirchnerismo, Luppi tuvo fuertes enfrentamientos con comunicadores y colegas a raíz de su militancia.