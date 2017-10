Olivera: "Fue un hombre de gran calidad humana"

21/10/2017 -

El cineasta y productor Héctor Olivera, quien dirigió a Federico Luppi en filmes como "La Patagonia rebelde" y "No habrá más penas ni olvido", afirmó que el actor "fue un profesional único y un hombre de una gran calidad humana", con una capacidad única para generar sonrisas y transmitir dramas. "Es una noticia muy triste, me apena mucho. Con Luppi hicimos nueve películas desde la productora Aries Cinematográfica. Siempre me sentí muy apoyado por él desde la primera película que hicimos juntos, ‘Las venganzas de Beto Sánchez’ (1973), hasta la última, que se llamaba ‘El año del conejo’ (1987)".