Torassa: "No es una catástrofe"

Fotos MENSAJE. Agustín Torassa aseguró que Mitre hará todo lo posible para mantenerse en la B Nacional.

21/10/2017 -

En el tercer partido fuera de casa, Mitre perdió su invicto como visitante en la B Nacional. El Aurinegro venía de empatar en Tandil, ante Santamarina, y en Tucumán, ante San Martín, ambos 1 a 1 y tras haber arrancado perdiendo.

Pero ayer en Caseros el equipo de Sialle comenzó ganando y Deportivo Riestra se lo dio vuelta para ganar por 2 a 1.

"Habíamos comenzado el partido de buena manera, ganándolo. Después, cuando ellos nos empatan me parece que nos vinimos un poco abajo anímicamente, son cosas que no nos pueden pasar", analizó Agustín Torassa, delantero de Mitre que ingresó en el complemento, en diálogo con Radio Panorama, ni bien concluyó el encuentro pendiente de la primera fecha.

Con la derrota de ayer, Mitre no pudo salir de la zona de descenso. Y aunque recién van cinco fechas, no hay que descuidarse porque este es un torneo corto (de 25 fechas, de las cuáles en una queda libre) y los descensos son seis.

Sin embargo, Torassa se mostró optimista y confiado en que podrán revertir la situación. "Obviamente tenemos un montón de cosas para corregir, pero esto recién comienza. Todavía hay tiempo para darlo vuelta, no es una catástrofe ni mucho menos. Sabemos que tenemos equipo como para sacar los puntos que necesitamos para quedarnos en la categoría. Estamos con tranquilidad pero hay que trabajar", advirtió el ex jugador de All Boys, Chacarita, Tigre y Huracán, además de otros equipos del exterior.

Sobre el hincha

Más allá de su mensaje de tranquilidad, Torassa es consciente de que el hincha de Mitre no está conforme con la campaña que viene realizando el equipo en su debut histórico en la segunda categoría del fútbol argentino.

"Obviamente que el hincha no va a estar conforme por el resultado. Hicimos un primer tiempo bueno, en el segundo no le encontramos la vuelta, no la pudimos meter y ya con un hombre menso se nos hizo un poco más difícil. Creo que lo normal es que el hincha no esté conforme pero yo creo que desde la actitud no se puede reprochar nada a este equipo porque si hay algo que no nos falta es actitud. Al hincha lo único que le podemos decir es que el equipo va a dejar todo para quedarse en la categoría", prometió.

Por último, lamentó la derrota de ayer porque, a su entender, fue injusta: "Duele muchísimo porque me parece que no merecíamos irnos hoy con las manos vacías de esta cancha. Acá mandan los resultados, todos queremos ganar y entrenamos y jugamos para eso. Lamentablemente hoy el resultado no se nos pudo dar pero por suerte de afuera también se vio la actitud y el juego del primer tiempo".