Un sábado a pura acción con choques de santiagueños y catamarqueños

Fotos EQUIPOS. De Santiago juegan combinados de Frías y Choya y de Catamarca vienen de Achalco, Quirós e Icaño.

21/10/2017 -

CHOYA, Choya (C) Hoy (sábado) en el club Coinor se pondrá en juego la 12ª fecha del apasionante torneo denominado Luis Yudi que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

Cabe destacar que en esta competencia participan elencos de la "Ciudad de la Amistad", Choya, al igual que los representantes catamarqueños de Achalco, Quirós e Icaño.

Los juegos tienen como horario de inicio las 12.30. Allí se medirán Achalco vs La Mexicana; Los Canarios vs Panificadora La Suecia; Influencia vs Quirós; Choya vs Los Ferroviarios; M y M Deportes vs La Casa del Plomero; Los Amigos vs Panificadora La Deseada; Farmacia del Rosario vs Carnicería Tres Hermanos e Icaño vs Veteranos Coinor.

La punta está en manos de Choya con 26 unidades. Lo siguen con 24 puntos Farmacia del Rosario e Influencia, entre otros.