CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Octubre 2017

A LAS 13.30 SANTIAGO ELIGE - 1ª EDICIÓN

22/10/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

09.30 KID CHOISE AWARDS ARGENTINA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

13.30 SANTIAGO ELIGE - 1º EDICIÓN

14.30 LA PEÑA DE MORFI (CONTINUACIÓN)

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.45 SANTIAGO ELIGE - EDICION

CENTRAL

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 SANTIAGO ELIGE - EDICION

CENTRAL (CONTINÚA)

23.30 SUSANA GIMÉNEZ

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

10.00 EL PAÍS ELIGE EL VOTO

13.00 EL PAÍS ELIGE EL VOTO

15.00 EL PAÍS ELIGE EL VOTO

17.30 EL PAÍS ELIGE EL CIERRE

21.00 EL PAÍS ELIGE EL DEBATE


CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.00LOCOS POR EL CAMPO

16.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN

1700 LOS 7 LOCOS


EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

18.00 TELEFLASH ELECCIONES

18.15 CINE SHAMPOO

2100 DECISIÓN 2017


CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14 TNA:

INDEPENDIENTE VS. TALLERES

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ANIMALANDIA

20.00 EL PODIO

20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

21.00 EL MATADERO

21.30 LOS OJOS DE IVANA

22.00 PASA EN SGO.

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

VS. REGATAS (F)


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 SUEÑOS SOBRE HIELO

08.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.18 TODO SOBRE LAS MUJERES

10.33 JUEGO DE GEMELAS

13.04 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

14.35 LAS BRUJAS

16.25 MAMÁ POR ENCARGO

18.17 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

20.02 ¡OTRA VEZ TÚ!

22.00 UN VIERNES DE LOCOS

23.56 LIGERAMENTE EMBARAZADA

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF

08.50 ALF

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 ALF (TEMPORADA 4)

11.00 LA PANTERA ROSA

11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.35 MI QUERIDO PRESIDENTE

13.45 AVIÓN PRESIDENCIAL

16.01 EN LA LÍNEA DE FUEGO

18.25 CUESTIÓN DE HONOR

21.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

22.53 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO

PASADO

TNT

08.23 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

11.32 IRON MAN 3

14.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

16.05 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS

17.50 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

20.05 UN CUENTO CHINO

22.00 TNT GOL

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.30 EL MAESTRO

01.30 300. EL NACIMIENTO DE UN

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

09.30 HOUSE M.D., SEASON 5

10.25 HOUSE M.D., SEASON 5

11.25 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y BULLWINKLE

13.10 MEGAMENTE

15.10 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

17.05 SHREK TERCERO

19.00 MI VILLANO FAVORITO 2

21.00 LOS PITUFOS

23.05 KUNG FU PANDA

24.50 ELEMENTARY, SEASON 5

01.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON

15

STUDIO UNIVERSAL

09.10 PUENTES ROTOS

11.25 KAMIKAZE

13.20 LOS INTOCABLES

15.55 MARTES 13 - PARTE II

17.50 CEMENTERIO DE ANIMALES 2

20.00 TIBURÓN

22.40 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA MUERTE

01.15 TIBURÓN

03.50 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA MUERTE


A DÓNDE IR

CASA DEL

BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL

MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC

Y LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL, SE PRESENTARÁ PABLO

MURATORE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO

SINFÓNICO DE SERGIO

JUÁREZ.

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL

LAGO DE LOS CISNES”, CON EL

BALLET FOCHESATO.

+JUEVES 23, A LAS 22, THE

BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30

AÑOS DE HOMENAJE”.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A

LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO

PRESENTA SU NUEVO CD.


CINES

SUNSTAR

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

23/10 - 25/10 17:00 (Cast)

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

22 /10 - 20:30, 22:45

23/10- 25/10 19:30 (Cast) 22:30

(Subt)

CONDORITO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/10- 25/10 16:00 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

22 /10 - 20:30, 22:45

23/10 -25/10-17:50 (Cast) 20:00

(Cast) 22:40 (Subt)

UN PAPÁ SINGULAR (2D):

COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

23/10 - 25/10 17:15 (Cast) 19:40

(Subt)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

22 /10 - 20:30, 22:40

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/10- 25/10 17:00 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

22 /10 - 20:30, 23:10

23/10 AL 25/10 22:20 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/10- 25/10 17:00 (Cast)

GEO TORMENTA (2D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

23/10- 25/10 - 19:30 (Subt)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

22 /10 - 20:30, 22:55

23/10 AL 25/10 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

 
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