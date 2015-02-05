CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Octubre 2017
A LAS 13.30 SANTIAGO ELIGE - 1ª EDICIÓN
Por El Liberal
22/10/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
09.30 KID CHOISE AWARDS ARGENTINA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
13.30 SANTIAGO ELIGE - 1º EDICIÓN
14.30 LA PEÑA DE MORFI (CONTINUACIÓN)
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.45 SANTIAGO ELIGE - EDICION
CENTRAL
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 SANTIAGO ELIGE - EDICION
CENTRAL (CONTINÚA)
23.30 SUSANA GIMÉNEZ
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
10.00 EL PAÍS ELIGE EL VOTO
13.00 EL PAÍS ELIGE EL VOTO
15.00 EL PAÍS ELIGE EL VOTO
17.30 EL PAÍS ELIGE EL CIERRE
21.00 EL PAÍS ELIGE EL DEBATE
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.00LOCOS POR EL CAMPO
16.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
1700 LOS 7 LOCOS
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
18.00 TELEFLASH ELECCIONES
18.15 CINE SHAMPOO
2100 DECISIÓN 2017
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14 TNA:
INDEPENDIENTE VS. TALLERES
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ANIMALANDIA
20.00 EL PODIO
20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
21.00 EL MATADERO
21.30 LOS OJOS DE IVANA
22.00 PASA EN SGO.
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
VS. REGATAS (F)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.11 SUEÑOS SOBRE HIELO
08.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.18 TODO SOBRE LAS MUJERES
10.33 JUEGO DE GEMELAS
13.04 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
14.35 LAS BRUJAS
16.25 MAMÁ POR ENCARGO
18.17 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
20.02 ¡OTRA VEZ TÚ!
22.00 UN VIERNES DE LOCOS
23.56 LIGERAMENTE EMBARAZADA
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF
08.50 ALF
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 ALF (TEMPORADA 4)
11.00 LA PANTERA ROSA
11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.35 MI QUERIDO PRESIDENTE
13.45 AVIÓN PRESIDENCIAL
16.01 EN LA LÍNEA DE FUEGO
18.25 CUESTIÓN DE HONOR
21.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
22.53 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO
PASADO
TNT
08.23 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
11.32 IRON MAN 3
14.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
16.05 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS
17.50 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
20.05 UN CUENTO CHINO
22.00 TNT GOL
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.30 EL MAESTRO
01.30 300. EL NACIMIENTO DE UN
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
09.30 HOUSE M.D., SEASON 5
10.25 HOUSE M.D., SEASON 5
11.25 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y BULLWINKLE
13.10 MEGAMENTE
15.10 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
17.05 SHREK TERCERO
19.00 MI VILLANO FAVORITO 2
21.00 LOS PITUFOS
23.05 KUNG FU PANDA
24.50 ELEMENTARY, SEASON 5
01.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON
15
STUDIO UNIVERSAL
09.10 PUENTES ROTOS
11.25 KAMIKAZE
13.20 LOS INTOCABLES
15.55 MARTES 13 - PARTE II
17.50 CEMENTERIO DE ANIMALES 2
20.00 TIBURÓN
22.40 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA MUERTE
01.15 TIBURÓN
03.50 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA MUERTE
A DÓNDE IR
CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL
MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC
Y LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL, SE PRESENTARÁ PABLO
MURATORE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO
SINFÓNICO DE SERGIO
JUÁREZ.
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL
LAGO DE LOS CISNES”, CON EL
BALLET FOCHESATO.
+JUEVES 23, A LAS 22, THE
BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30
AÑOS DE HOMENAJE”.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A
LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO
PRESENTA SU NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
23/10 - 25/10 17:00 (Cast)
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
22 /10 - 20:30, 22:45
23/10- 25/10 19:30 (Cast) 22:30
(Subt)
CONDORITO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/10- 25/10 16:00 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
22 /10 - 20:30, 22:45
23/10 -25/10-17:50 (Cast) 20:00
(Cast) 22:40 (Subt)
UN PAPÁ SINGULAR (2D):
COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
23/10 - 25/10 17:15 (Cast) 19:40
(Subt)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
22 /10 - 20:30, 22:40
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/10- 25/10 17:00 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
22 /10 - 20:30, 23:10
23/10 AL 25/10 22:20 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/10- 25/10 17:00 (Cast)
GEO TORMENTA (2D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
23/10- 25/10 - 19:30 (Subt)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
22 /10 - 20:30, 22:55
23/10 AL 25/10 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)