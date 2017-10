Hoy 06:28 -

En los últimos años hubo mucho crecimiento. Se estuvieron aggiornando mucho las carreras en función de las nuevas necesidades en función de las nuevas tecnologías con las que se cuenta, los diseños de producción, los métodos de fabricación y también creció toda la parte de investigación que tiene que ver con la extensión hacia afuera de la Universidad. La Universidad no es sólo formar alumnos y dar clases, sino hacer la parte de investigación que también ayuda a los docentes y eso se trasmite a los alumnos.

Los niveles de las universidades no sólo dependen de la cantidad de alumnos sino también de todo lo que la rodea como la extensión, investigación y ciencia, y la formación de los alumnos en las carreras a las que pertenecen.

Estamos trabajando en la democratización. Se dice que nuestra universidad es democrática, y no porque haya un gobierno con autoridades, sino porque permite que llegue cualquier persona del pueblo santiagueño para acceder a un nivel terciario. En Santiago del Estero las universidades han comenzado a tener pequeños polos en el interior provincial, lo cual es muy importante para las universidades de los últimos tiempos.





Desafíos

Los desafíos en la educación universitaria están primeramente direccionados a los estudiantes. Está estudiado que un alumno de Secundario demora en el orden de un año y medio en adaptarse al sistema universitario. Y eso se ve en que el promedio de egresados ronda en los 10 años. O sea, una carrera de 5 años, los alumnos la completan en 10. El problema principal es que lleva un año y medio en adaptarse.

Ahí influye la articulación con el Nivel Medio; el problema es que la población en ese nivel es muy grande en la provincia, y no son lo mismo las escuelas de la periferia, del centro o del interior. Por eso, creemos que lo mejor es hacer un curso de ingreso adelantado.

Vemos que los chicos no saben tomar apuntes, solo levantan lo que se escribe en un pizarrón, pero de lo que se habla no quedan registros. Faltan mucho las interpretaciones y la expresión.

La idea de los cursos de ingreso adelantado es también evitar el fracaso, porque ahí los alumnos van viendo si es realmente lo que les interesa.

La Universidad tiene que salir a subsanar los problemas educativos, no queda otra.





Compromiso en las elecciones

La Universidad tiene no sólo un Centro de Estudiantes, sino también el cogobierno; tiene su representante en el Consejo Directivo y su representante en el Consejo Superior. Los alumnos van captando y encontrándole la vuelta al diálogo para llegar a un punto de acuerdo, de ver cómo salir adelante de alguna situación, también hay alumnos que hacen política sin hacer militancia, hay agrupaciones que llevan las ideas al Consejo Directivo. Pero todo eso aporta a la formación de ellos y al encontrar consenso para llegar a acuerdos. Lo importante es tratar de conseguir lo mejor para que la Universidad siga adelante.

Hay adolescentes que se involucran y después se dedican a estudiar, y hay otros que hacen más política y dejan un poco de lado la carrera. Vemos muchas situaciones pero podemos decir que la mayoría de los alumnos, en algún momento de la carrera se involucra en las elecciones de manera positiva.





Medicina

La creación de una carrera de medicina es algo muy ambicioso y creo que llevará mucho trabajo, porque no sólo es crear aulas y capacitar docentes, sino también se necesita un hospital escuela, lo cual no es simple de manejar. Es un presupuesto muy grande para la universidad, porque hay que crear incluso un agrupamiento que hoy no tiene la Unse, que es el No Docente afectados a la Salud.

Cuando se logre hacer todo, que no es simple, será algo muy bueno para la provincia. Todas las Universidades tienen un hospital escuela, el cual marca un rumbo en la salud de la provincia.